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Ds Partizan: "Milenkovic tra 2-3 anni in un top club. Vlahovic da tenere d'occhio..."

Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha parlato a Lady Radio di Nikola Milenkovic: “Nikola ha la personalità del campione e un carattere molto forte, per questo mi aspettavo la sua prova contro l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 15:51
Ds Partizan: "Milenkovic tra 2-3 anni in un top club. Vlahovic da tenere d'occhio..." -
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Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha parlato a Lady Radio di Nikola Milenkovic: “Nikola ha la personalità del campione e un carattere molto forte, per questo mi aspettavo la sua prova contro la Juventus. Lavora duro ed è un professionista vero, anche grazie alla famiglia. Penso che fra 2-3 anni sarà pronto per un top team europeo. Sono in pochi ad avere le sue qualità. Vlahovic? Anche lui sbarcherà a Firenze, è un giocatore da tenere d’occhio”.

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