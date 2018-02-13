Ds Partizan: "Milenkovic tra 2-3 anni in un top club. Vlahovic da tenere d'occhio..."

Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha parlato a Lady Radio di Nikola Milenkovic: “Nikola ha la personalità del campione e un carattere molto forte, per questo mi aspettavo la sua prova contro l...

Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha parlato a Lady Radio di Nikola Milenkovic: “Nikola ha la personalità del campione e un carattere molto forte, per questo mi aspettavo la sua prova contro la Juventus. Lavora duro ed è un professionista vero, anche grazie alla famiglia. Penso che fra 2-3 anni sarà pronto per un top team europeo. Sono in pochi ad avere le sue qualità. Vlahovic? Anche lui sbarcherà a Firenze, è un giocatore da tenere d’occhio”.