Milenkovic-Vlahovic sono arrivati a Firenze nel luglio del 2018 dal Partizan, operazione effettuata da Corvino. 5,5 milioni la cifra per il difensore ed 1,8 per l’attaccante. Durante la sua presentazione Dusan disse: “Mi piace Ibrahimovic”. 20 mesi dopo sabato il serbo incontrerà il suo mito. Milenkovic aveva giocato con lui nel Partizan e disse: “Dusan diventerà uno dei 5 attaccanti più forti al mondo”. Ed ora l’attaccante serbo classe 2000 alla sua prima in A ha già siglato 8 reti. A riportarlo è La Nazione.