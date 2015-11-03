Labaro Viola

Notizie Report Fiorentina

Renzi irritato contro Barone. Non avrebbe dovuto far vedere il suo messaggio a Report sugli arabi

01 novembre 2023 21:10

Il fondo arabo Pif arriva a Firenze: preso l'Hotel Savoy, valutazione di 1,5 miliardi per il gruppo alberghiero

01 novembre 2023 06:32

La puntata di Report su Renzi, gli Arabi e la Fiorentina: "Barone non ha mai risposto a quel messaggio"

30 ottobre 2023 14:00

Corriere dello Sport svela: “Gli arabi e Renzi vogliono la Fiorentina ma il club non è in vendita”

29 ottobre 2023 08:27

L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"

17 aprile 2023 14:54

Report smaschera Allegri, l'intercettazione: "Il mercato della Juventus non è vero, è tutto plusvalenze"

14 gennaio 2023 20:53

La rivelazione su Report: "Verratti chiuso in una stanza da qatarioti e costretto a dire certe parole"

15 novembre 2022 22:56

Report smaschera Lotito: "Documenti falsi per comprare Alitalia e dimostrare di avere 375 milioni"

17 gennaio 2022 13:17

De Laurentiis: "Fiorentina rispetta regole come il Napoli, ma c'è concorrenza sleale con chi non paga"

18 dicembre 2021 19:11

Denuncia di Joe Barone a Report: "Ci sono società che non pagano le tasse e poi fanno mercato"

18 dicembre 2021 18:46

L'inchiesta di Report, la truffa del Milan ai suoi calciatori, bollette da 9 mila euro per pagare case

07 dicembre 2021 14:33

Video, l'inchiesta di Report su Gattuso, Mendes e la Fiorentina: "Commissioni su giocatori chiesti"

07 dicembre 2021 10:42

Video, dietro Vlahovic il figlio del presidente della Serbia e la malavita. Report prova a far luce

06 dicembre 2021 23:09

Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"

06 dicembre 2021 22:39

Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata

06 dicembre 2021 12:47

L'inchiesta di Report smaschera il Milan, non è Elliot il proprietario ma due consiglieri d'amministrazione

13 novembre 2020 16:47

Hanno provato a incendiare la casa del giornalista di Report che indaga su Juventus e 'ndrangheta

14 novembre 2018 10:31

Report annuncia: "Verrà riesumata la salma di Bucci, caso riaperto". Trema la Juventus?

30 ottobre 2018 15:41

VIDEO, Report altra prova contro la Juventus. Hanno fatto entrare striscioni contro Superga

29 ottobre 2018 22:00

Cairo: "Aspetto le scuse di Agnelli dopo Report. Contro la Fiorentina penalizzati dall'arbitro"

29 ottobre 2018 12:28

Cairo: “La Juventus ed Agnelli chiedano scusa a tutti i tifosi granata. Superga...”

25 ottobre 2018 13:18

Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...”

25 ottobre 2018 13:06

Agnelli nega l'innegabile: “Responsabile sicurezza non c'entra con striscioni su Superga"

25 ottobre 2018 10:57

Lettera dei tifosi del Toro a Cairo: "Agnelli non deve entrare allo stadio Grande Torino nel derby"

24 ottobre 2018 20:30

De Laurentiis: "Visto Report, Quando interviene il ministero? le contestazioni dei miei tifosi..."

23 ottobre 2018 19:26

E adesso qualcuno faccia qualcosa. Tutto lo scandalo bianconero emerso dopo la puntata di Report

23 ottobre 2018 13:30

VIDEO, Il servizio di Report sugli affari tra Juventus e 'ndrangheta. Rivelazioni e retrescona

22 ottobre 2018 23:33

Rannucci (Report): "L'inchiesta Juventus? Mi hanno detto che mi sono scavato la fossa da solo"

22 ottobre 2018 20:21

L'inchista di Report che sta facendo tremare la Juventus, gli scenari della vicenda

22 ottobre 2018 14:24

Archivio

Esplora l'archivio di Report

Sett. 44 Sett. 43 Sett. 16 Sett. 2
Sett. 46 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 49
Sett. 46
Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43