Notizie Report Fiorentina

Renzi irritato contro Barone. Non avrebbe dovuto far vedere il suo messaggio a Report sugli arabi
01 novembre 2023 21:10
Il fondo arabo Pif arriva a Firenze: preso l'Hotel Savoy, valutazione di 1,5 miliardi per il gruppo alberghiero
01 novembre 2023 06:32
La puntata di Report su Renzi, gli Arabi e la Fiorentina: "Barone non ha mai risposto a quel messaggio"
30 ottobre 2023 14:00
Corriere dello Sport svela: “Gli arabi e Renzi vogliono la Fiorentina ma il club non è in vendita”
29 ottobre 2023 08:27
L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"
17 aprile 2023 14:54
Report smaschera Allegri, l'intercettazione: "Il mercato della Juventus non è vero, è tutto plusvalenze"
14 gennaio 2023 20:53
La rivelazione su Report: "Verratti chiuso in una stanza da qatarioti e costretto a dire certe parole"
15 novembre 2022 22:56
Report smaschera Lotito: "Documenti falsi per comprare Alitalia e dimostrare di avere 375 milioni"
17 gennaio 2022 13:17
De Laurentiis: "Fiorentina rispetta regole come il Napoli, ma c'è concorrenza sleale con chi non paga"
18 dicembre 2021 19:11
Denuncia di Joe Barone a Report: "Ci sono società che non pagano le tasse e poi fanno mercato"
18 dicembre 2021 18:46
L'inchiesta di Report, la truffa del Milan ai suoi calciatori, bollette da 9 mila euro per pagare case
07 dicembre 2021 14:33
Video, l'inchiesta di Report su Gattuso, Mendes e la Fiorentina: "Commissioni su giocatori chiesti"
07 dicembre 2021 10:42
Video, dietro Vlahovic il figlio del presidente della Serbia e la malavita. Report prova a far luce
06 dicembre 2021 23:09
Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"
06 dicembre 2021 22:39
Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata
06 dicembre 2021 12:47
L'inchiesta di Report smaschera il Milan, non è Elliot il proprietario ma due consiglieri d'amministrazione
13 novembre 2020 16:47
Hanno provato a incendiare la casa del giornalista di Report che indaga su Juventus e 'ndrangheta
14 novembre 2018 10:31
Report annuncia: "Verrà riesumata la salma di Bucci, caso riaperto". Trema la Juventus?
30 ottobre 2018 15:41
VIDEO, Report altra prova contro la Juventus. Hanno fatto entrare striscioni contro Superga
29 ottobre 2018 22:00
Cairo: "Aspetto le scuse di Agnelli dopo Report. Contro la Fiorentina penalizzati dall'arbitro"
29 ottobre 2018 12:28
Cairo: “La Juventus ed Agnelli chiedano scusa a tutti i tifosi granata. Superga...”
25 ottobre 2018 13:18
Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...”
25 ottobre 2018 13:06
Agnelli nega l'innegabile: “Responsabile sicurezza non c'entra con striscioni su Superga"
25 ottobre 2018 10:57
Lettera dei tifosi del Toro a Cairo: "Agnelli non deve entrare allo stadio Grande Torino nel derby"
24 ottobre 2018 20:30
De Laurentiis: "Visto Report, Quando interviene il ministero? le contestazioni dei miei tifosi..."
23 ottobre 2018 19:26
E adesso qualcuno faccia qualcosa. Tutto lo scandalo bianconero emerso dopo la puntata di Report
23 ottobre 2018 13:30
VIDEO, Il servizio di Report sugli affari tra Juventus e 'ndrangheta. Rivelazioni e retrescona
22 ottobre 2018 23:33
Rannucci (Report): "L'inchiesta Juventus? Mi hanno detto che mi sono scavato la fossa da solo"
22 ottobre 2018 20:21
L'inchista di Report che sta facendo tremare la Juventus, gli scenari della vicenda
22 ottobre 2018 14:24
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