Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...”
Lunedì scorso la trasmissione Report che va in onda ogni lunedì alle 21.15 ha pubblicato delle intercettazioni e dei servizi su eventuali coinvolgimenti della Juventus con striscioni provocatori e mol...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 13:06
Lunedì scorso la trasmissione Report che va in onda ogni lunedì alle 21.15 ha pubblicato delle intercettazioni e dei servizi su eventuali coinvolgimenti della Juventus con striscioni provocatori e molto altro. (RIVEDI QUI) Oggi il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato dicendo: "Il nostro responsabile della sicurezza non ha aiutato a introdurre striscioni canaglia”. Ed ecco che, Report lunedì tornerà ancora sulla vicenda analizzando ancora la questione: (CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI REPORT)