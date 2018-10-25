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Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...”

Lunedì scorso la trasmissione Report che va in onda ogni lunedì alle 21.15 ha pubblicato delle intercettazioni e dei servizi su eventuali coinvolgimenti della Juventus con striscioni provocatori e mol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2018 13:06
Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...” -
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Lunedì scorso la trasmissione Report che va in onda ogni lunedì alle 21.15 ha pubblicato delle intercettazioni e dei servizi su eventuali coinvolgimenti della Juventus con striscioni provocatori e molto altro. (RIVEDI QUI)  Oggi il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato dicendo: "Il nostro responsabile della sicurezza non ha aiutato a introdurre striscioni canaglia”. Ed ecco che, Report lunedì tornerà ancora sulla vicenda analizzando ancora la questione: (CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI REPORT)

Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...”

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