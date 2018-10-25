Report lunedì alle 21.15 parlerà ancora della vicenda Juventus. Agnelli: “Il nostro responsabile sicurezza...”

Lunedì scorso la trasmissione Report che va in onda ogni lunedì alle 21.15 ha pubblicato delle intercettazioni e dei servizi su eventuali coinvolgimenti della Juventus con striscioni provocatori e mol...

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2018 13:06

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