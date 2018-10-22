VIDEO, È stata la Juventus a far entrare allo Stadium gli striscioni contro Superga e il Torino

È stata proprio la Juventus a far entrare allo stadio gli striscioni esposti che inneggiavano alla tragedia del Torino a Superga. È questa la scandalosa rivelazione, insieme a tante altre, della trasm...

È stata proprio la Juventus a far entrare allo stadio gli striscioni esposti che inneggiavano alla tragedia del Torino a Superga. È questa la scandalosa rivelazione, insieme a tante altre, della trasmissione della Rai Report che fa vedere la Juventus e l'ndrangheta lavorano fianco a fianco. È stato proprio il presidente bianconero Andrea Agnelli a sapere il tutto prima dell'accaduto Ecco il video