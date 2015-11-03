Notizie Superga Fiorentina

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Vergognoso gesto di un tifoso della Juventus: mima la tragedia di Superga durante il derby con il Toro

09 novembre 2025 11:40

A 75 anni dalla scomparsa del Grande Torino, la Fiorentina e Belotti ricordano la tragedia di Superga

04 maggio 2024 15:36

VIDEO, Report altra prova contro la Juventus. Hanno fatto entrare striscioni contro Superga

29 ottobre 2018 22:00

Cairo: “La Juventus ed Agnelli chiedano scusa a tutti i tifosi granata. Superga...”

25 ottobre 2018 13:18

Agnelli nega l'innegabile: “Responsabile sicurezza non c'entra con striscioni su Superga"

25 ottobre 2018 10:57

VIDEO, È stata la Juventus a far entrare allo Stadium gli striscioni contro Superga e il Torino

23 ottobre 2018 01:42

I tifosi del Toro espongono a Superga uno striscione per Astori "Torino conosce questo dolore"

18 marzo 2018 10:36

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