Vergognoso gesto di un tifoso della Juventus: mima la tragedia di Superga durante il derby con il Toro

Si è giocato ieri alle 18 la gara di andata del derby della Mole tra Juventus e Torino. Una partita terminata sullo 0-0 nonostante le diverse occasioni da rete create da entrambe le squadre. Ma a far parlare più che il risultato e l’esito della partita è stato un tifoso della Juventus.

Infatti sta circolando sui social un video che ritrae un giovane tifoso bianconero che a fine partita girato verso il settore ospiti granata ha imitato prima uno schianto con le mani e poi fatto l’aereoplano con le braccia. Con un riferimento chiaro alla tragedia di Superga che colpì il grande Torino. Vedremo se ci saranno provvedimenti e se il tifoso Juventino sarà colpito da un daspo o se il gesto rimarrà impunito