9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vergognoso gesto di un tifoso della Juventus: mima la tragedia di Superga durante il derby con il Toro

News

Vergognoso gesto di un tifoso della Juventus: mima la tragedia di Superga durante il derby con il Toro

Redazione

9 Novembre · 11:40

Aggiornamento: 9 Novembre 2025 · 11:40

TAG:

JuventusSuperga

Condividi:

di

Si è giocato ieri alle 18 la gara di andata del derby della Mole tra Juventus e Torino. Una partita terminata sullo 0-0 nonostante le diverse occasioni da rete create da entrambe le squadre. Ma a far parlare più che il risultato e l’esito della partita è stato un tifoso della Juventus.

Infatti sta circolando sui social un video che ritrae un giovane tifoso bianconero che a fine partita girato verso il settore ospiti granata ha imitato prima uno schianto con le mani e poi fatto l’aereoplano con le braccia. Con un riferimento chiaro alla tragedia di Superga che colpì il grande Torino. Vedremo se ci saranno provvedimenti e se il tifoso Juventino sarà colpito da un daspo o se il gesto rimarrà impunito

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio