I tifosi del Toro espongono a Superga uno striscione per Astori "Torino conosce questo dolore"
I tifosi del Torino sono vicini ala Fiorentina. La scomparsa di Astori ha impressionato tutti, in particolare l’ambiente granata, che è stato spesso a contatto con momenti difficili, dalla tragedia di...
I tifosi del Torino sono vicini ala Fiorentina. La scomparsa di Astori ha impressionato tutti, in particolare l’ambiente granata, che è stato spesso a contatto con momenti difficili, dalla tragedia di Superga a Meroni. Proprio per questo i supporters granata hanno voluto esporre uno striscione per commemorare la scomparsa del difensore viola, nel luogo simbolico della cattedrale di Superga. Lo striscione recita: “Torino conosce questo dolore. Astori sempre nel cuore“. Un gesto lodevole da parte dei tifosi granata che non dimenticano, così come tutta la Serie A, Davide Astori.
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