I tifosi del Toro espongono a Superga uno striscione per Astori "Torino conosce questo dolore"

I tifosi del Torino sono vicini ala Fiorentina. La scomparsa di Astori ha impressionato tutti, in particolare l’ambiente granata, che è stato spesso a contatto con momenti difficili, dalla tragedia di...

A cura di Redazione Labaroviola 18 marzo 2018 10:36

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