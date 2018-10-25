Cairo: “La Juventus ed Agnelli chiedano scusa a tutti i tifosi granata. Superga...”

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni pubblicate dal sito ufficiale del Torino Calcio, dalla quale citiamo testualmente:Il Presidente del Torino FC Urbano Cairo è in...

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni pubblicate dal sito ufficiale del Torino Calcio, dalla quale citiamo testualmente:

Il Presidente del Torino FC Urbano Cairo è intervenuto dopo al puntata di Report sul caso degli striscioni su Superga comparsi durante il derby allo Juventus Stadium: "Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con quell’episodio orribile e disumano. Sono striscioni e frasi ignobili, non hanno nulla di sportivo e non possono entrare in nessun posto, non solo in uno stadio. Credo che la dirigenza della Juventus, a partire dal suo presidente, debba chiedere scusa alle famiglie delle vittime di Superga e a tutti i tifosi granata".