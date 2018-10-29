VIDEO, Report altra prova contro la Juventus. Hanno fatto entrare striscioni contro Superga

La scorsa settimana aveva fatto molto scalpore il servizio della trasmissione di Rai 2 Report nel quale si mostravano i rapporti tra la Juventus e l'ndrangheta. Avevano destato scandalo anche le inter...

A cura di Redazione Labaroviola 29 ottobre 2018 22:00

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