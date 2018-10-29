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VIDEO, Report altra prova contro la Juventus. Hanno fatto entrare striscioni contro Superga

La scorsa settimana aveva fatto molto scalpore il servizio della trasmissione di Rai 2 Report nel quale si mostravano i rapporti tra la Juventus e l'ndrangheta. Avevano destato scandalo anche le inter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2018 22:00
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La scorsa settimana aveva fatto molto scalpore il servizio della trasmissione di Rai 2 Report nel quale si mostravano i rapporti tra la Juventus e l'ndrangheta. Avevano destato scandalo anche le intercettazioni che mostravano come la società Juventus, aveva organizzato e fatto entrare lei, insieme con i suoi tifosi, i terribili striscioni contro la strage granata di Superga. Oggi, nel corso della trasmissione c'è stata un'inedita testimonianza che ha confermato tutto questo. Ecco il video del testimone

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