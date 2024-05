A 75 anni dalla scomparsa del Grande Torino, la Fiorentina e Belotti ricordano la tragedia di Superga

A 75 anni dall’incidente aereo del Grande Torino a Superga, che provocò la morte di tutti i passeggeri che vi erano a bordo, anche la Fiorentina e l’ex capitano granata Andrea Belotti si sono uniti al ricordo della gloriosa squadra e, attraverso un post pubblicato sui loro profili social, rendono omaggio agli eroi che “solo il fato li vinse”.

Una squadra fortissima che aveva vinto uno scudetto (e la Coppa Italia) nel 1942-43 e che era tornata a conquistare il tricolore per quattro volte di seguito nella ripresa post-bellica del campionato di serie A. All’epoca non c’era ancora la Coppa dei Campioni, poi diventata Champions League, ma la fama del Grande Torino era andata ben oltre i confini nazionali. Perchè veder giocare quella formazione leggendaria, una macchina perfetta praticamente imbattibile costruita dal presidente Ferruccio Novo, era davvero un’esperienza unica e i club stranieri facevano a gara per invitare i granata a esibirsi all’estero. Il ‘tutto esaurito’ allo stadio, quando giocavano i “ragazzi granata”, era sempre garantito.

“Il Gallo” Andrea Belotti affida il proprio omaggio a Instagram con la frase: “Forse era troppo meravigliosa questa squadra perché invecchiasse. Forse il destino voleva arrestarla nel culmine della sua bellezza”.

La Fiorentina invece, ha voluto omaggiare i granata con un post sui propri profili social. Di seguito riportiamo il post: