VIDEO, Il servizio di Report sugli affari tra Juventus e 'ndrangheta. Rivelazioni e retrescona

Ecco il servizio della trasmissione della Rai "Report" sugli affari tra Juventus e 'ndrangheta. Un'inchiesta che fa tremare tutto il mondo societario bianconero. Da un omicidio ingannato per suicidio,...

Ecco il servizio della trasmissione della Rai "Report" sugli affari tra Juventus e 'ndrangheta. Un'inchiesta che fa tremare tutto il mondo societario bianconero. Da un omicidio ingannato per suicidio, fino a Marotta e Lapo, tutti gli intrecci tra la Juventus e la malavita in un'inchiesta che va fino al ministero. Ecco Il video