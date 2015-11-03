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Notizie Agnelli Fiorentina

Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli come presidente della FIGC. E non sono Juventino”

03 aprile 2026 11:29

Inchiesta Prisma, Agnelli patteggia un anno e otto mesi: "Scelta difficile ma non c'è responsabilità"

22 settembre 2025 21:25

Juventus, chiesto il patteggiamento nel Processo Prisma, ma incombe un nuovo rischio penalizzazione

27 giugno 2025 22:59

Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab

08 gennaio 2025 22:32

La Juventus approverà un bilancio con 200 milioni di passivo ma sul mercato ha speso più di tutti

12 settembre 2024 00:44

Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze

24 giugno 2024 00:11

Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"

08 giugno 2024 00:11

L'Inter vince lo scudetto, Agnelli posta sui social la data del 20° scudetto Juve: 16 maggio1982

22 aprile 2024 23:30

Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"

10 aprile 2024 21:17

Agnelli, Allegri, Renzi e Ronaldo nei dossier del finanziere antimafia accusato a Perugia

02 marzo 2024 16:11

Indagato il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero: frode fiscale e dichiarazione falsa al fisco

10 febbraio 2024 17:55

Antognoni: "Agnelli scese negli spogliatoi per portarmi alla Juventus, offerta enorme alla Fiorentina"

03 novembre 2023 22:05

La rivelazione: "Agnelli mi ha pagato 1 miliardo in nero per l'acquisto di Paolo Rossi alla Juventus"

22 giugno 2023 20:38

I tifosi della Juventus esultano ma probabilmente non hanno capito. Avranno nuova penalizzazione

21 aprile 2023 13:38

Caos stipendi, in casa Juventus si accusano tra loro: "Non ci avete detto nulla. Non sapevamo"

26 febbraio 2023 13:08

Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"

25 febbraio 2023 19:53

Agnelli non si dà pace: "Basta monopolio UEFA, serve la Superlega. Altrimenti il pubblico abbandonerà il calcio"

25 febbraio 2023 17:00

Mossa Juventus per ridurre penalizzazione: l'avvocato è il papà di un componente della Corte Federale

16 febbraio 2023 13:26

I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa

09 febbraio 2023 20:36

La Juventus trema, le motivazioni sono da paura. Possono perdere uno scudetto e andare in serie B

31 gennaio 2023 00:35

Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi

21 gennaio 2023 12:38

La Serie A sta fallendo, Juventus e Roma hanno 500 milioni di debiti. Un'azienda normale sarebbe fallita

03 gennaio 2023 23:20

Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza

15 dicembre 2022 12:51

Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio"

03 dicembre 2022 22:45

Juventus ammette alla Procura: "Debiti con l'Atalanta di 7 milioni non sono stati scritti nel bilancio"

03 dicembre 2022 16:57

Spunta intercettazione tra Juventus e Atalanta: "Se tiriamo fuori quella lettera è falso in bilancio"

02 dicembre 2022 16:13

Whatsapp di Chiellini alla squadra: "La Juventus ci paga diversamente, non ditelo a nessuno"

02 dicembre 2022 12:47

"Questa è peggio di Calciopoli perchè ce la siamo creati da noi" l'intercettazione di casa Juventus

01 dicembre 2022 11:43

Uno scandalo dopo l'altro: la Juventus non ha dichiarato 34 milioni di debiti. Ronaldo vuole i soldi

30 novembre 2022 15:33

Se la Juventus ha falsificato il bilancio per potersi iscrivere al campionato, sarà retrocessione

30 novembre 2022 11:42

Il disastro Juventus è totale: stanno per emergere altri illeciti sulle false plusvalenze di giocatori

30 novembre 2022 10:27

La Figc ha chiesto gli atti della Procura di Torino, si può riaprire un nuovo fascicolo

29 novembre 2022 21:11

La Liga Spagnola denuncia la Juventus: "Hanno violato il Fair Play Finanziario della Uefa"

29 novembre 2022 14:23

La Gazzetta fa tremare la Juventus: "Rischia anche la retrocessione in serie B oppure penalizzazione"

29 novembre 2022 13:51

Crollo del titolo della Juventus in Borsa, Piazza Affrari costretto a chiuderlo per troppa volatilità

29 novembre 2022 12:46

Clamoroso a Torino: si dimette l'intero cda della Juventus, lascia anche Agnelli

28 novembre 2022 21:49

Moncalvo rivela: "La Juventus ha imposto che ci sia Cruciani nelle trasmissioni sportive in televisione"

28 novembre 2022 14:10

Juventus, un mail inguaia Agnelli, si parlava della necessità di plusvalenze e di riduzione di stipendi

08 novembre 2022 12:33

Adani: "Rui Costa ha fatto vedere ad Agnelli come si fa calcio, chi spende 70 milioni per Vlahovic e chi..."

29 ottobre 2022 11:17

Scambi con valutazioni fuori mercato e manovra stipendi, ecco come la Juve imbrogliava sul bilancio

25 ottobre 2022 13:12

Il PM ha chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Juventus Agnelli, ma il gip li rifiuta

25 ottobre 2022 12:41

Commisso attacca la Juventus: "La Fiorentina fa 16 milioni di utili mica buchi di bilancio e debiti"

26 settembre 2022 21:42

Commisso aveva ragione, Juventus chiude bilancio con perdite record. Rosso di 254 milioni

23 settembre 2022 22:21

Caos Juventus, Nedved non vuole più Allegri e chiede il licenziamento, faccia a faccia durissimo

20 settembre 2022 12:09

Cessione Vlahovic è stata un danno sia per la Fiorentina che per la Juventus, indebolite entrambi

15 settembre 2022 15:39

Basile: "Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine"

17 maggio 2022 17:11

Caos in casa Juve, dopo una stagione fallimentare e senza titoli lite furibonda tra Agnelli e Nedved

14 maggio 2022 13:48

Agnelli: "Non pensavo di riuscire a prendere Vlahovic a gennaio. La Fiorentina lottava per la Champions"

28 aprile 2022 13:55

Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega

21 aprile 2022 23:20

Terremoto in casa Juventus prima della Fiorentina: Elkann potrebbe silurare Nedved, Agnelli ed Allegri

20 aprile 2022 19:33

Altra vergogna italiana, Juventus fa false plusvalenze per 60 milioni e viene punita solo con una multa

12 aprile 2022 16:29

Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene

12 aprile 2022 13:01

Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza

26 marzo 2022 14:59

Juventus di nuovo nei guai, perquisizione della Guardia di Finanza in tutta Italia per falso in bilancio

23 marzo 2022 20:38

Gravina avverte: "La Juventus verrà espulsa dal campionato italiano se farà parte della Superlega"

23 marzo 2022 12:02

Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"

07 marzo 2022 17:30

Suicidio economico Juventus, voleva Dazn ma ascolti bassi fanno perdere metà soldi dei diritti tv

21 febbraio 2022 14:24

Il cartone animato che racconta cessione Vlahovic: "Abbiamo prelazione su giocatori della Fiorentina"

30 gennaio 2022 10:25

Commisso tuona: "Nessuno è come me in Italia, nè il bambino di Suning nè il nipote di Agnelli"

13 gennaio 2022 13:31

Commisso contro le plusvalenze della Juventus: "Negli USA farebbero causa a farabutti cosi"

13 gennaio 2022 11:57

La fiorentina Aleotti la quarta più ricca d'Italia. In classifica supera Berlusconi, Agnelli e Della Valle

03 gennaio 2022 16:55

Inter e Juventus vogliono spostare la Supercoppa. Motivo? Con capienza ridotta guadagnano poco

30 dicembre 2021 20:03

Il retroscena, con la false plusvalenze la Juventus ha coperto 600 milioni di euro di debiti

21 dicembre 2021 21:14

Gazzetta rivela, la Juventus sul mercato può spendere solo 80 milioni fino al 2024

17 dicembre 2021 11:22

La Juventus dura con Bernardeschi. Rinnovo? Si, ma solo con ingaggio dimezzato per rimanere

07 dicembre 2021 15:14

Commisso avvisa Vlahovic e la Juventus: "Non mi faccio ricattare, decido io dove venderlo"

03 dicembre 2021 16:49

L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"

03 dicembre 2021 12:28

Vlahovic? No, altro problema per la Juventus, non rispettato indice di liquidità, deve vendere

30 novembre 2021 23:18

Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli

30 novembre 2021 13:23

L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"

29 novembre 2021 21:25

Criscitiello denuncia: "La Federazione sapeva ciò che faceva la Juventus ma non è intervenuta"

29 novembre 2021 00:17

Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta

28 novembre 2021 15:40

Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato

27 novembre 2021 11:17

Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio

27 novembre 2021 03:11

Agnelli è nei guai, la Juventus ha paura dell'inchiesta sulla false plusvalenze. Perdita di milioni

26 novembre 2021 21:36

Juventus vuole Vlahovic ma questa volta la Fiorentina non permetterà pagamenti stile Chiesa

04 novembre 2021 18:16

Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni

27 ottobre 2021 11:56

Unico modo per Vlahovic alla Juventus è con pagamento dilazionato come per Chiesa

05 ottobre 2021 14:02

La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus

04 ottobre 2021 21:39

Disastro Agnelli, la Juventus ha debiti per 209 milioni di euro, bilancio in rosso

17 settembre 2021 14:57

Da Torino, alla Juventus via Ronaldo dentro Kean, Allegri è una furia contro Agnelli

02 settembre 2021 12:31

Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"

17 maggio 2021 17:16

Vitale: "Come allenatore andrei sicuro su Gattuso. Agnelli è stato ingordo per i soldi"

22 aprile 2021 17:39

Superlega, Agnelli riceve in regalo il tapiro d'oro da Striscia la Notizia

21 aprile 2021 19:58

Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"

21 aprile 2021 18:01

Fallimento della Superlega, oltre alla figuraccia la Juventus perde il 13% in borsa, crollo verticale

21 aprile 2021 14:44

Superlega fallita dopo 48h. Agnelli si arrende: "Non si può andare avanti con 5 o 6 squadre"

21 aprile 2021 11:56

La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli

21 aprile 2021 00:14

City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?

20 aprile 2021 21:56

Il caos super league offre la possibilità di tornare al calcio delle radioline. Torniamo ai valori dello sport

20 aprile 2021 17:20

Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi

20 aprile 2021 11:33

Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "

19 aprile 2021 21:30

Ceferin umilia Agnelli: "Bugiardo, una delusione. Sabato mi ha detto che erano voci false"

19 aprile 2021 15:30

Quando Agnelli disse: "La Superlega è vomitevole, sarebbe la morta definitiva del calcio"

19 aprile 2021 11:12

L'Equipe non ha dubbi: "Agnelli è uno di quelli che fa male al calcio". Attacco al presidente Juventus

10 febbraio 2021 15:39

Scintille tra Agnelli e Conte, il presidente della Juventus: "Vaff... parla ora cogl..." la risposta: "Ora la verità"

10 febbraio 2021 07:55

Corriere Fiorentino, lite tra Barone e Agnelli in Lega: volate parole forti. La ricostruzione del fatto...

23 gennaio 2021 10:22

CorrSport, Juventus indagata nel caso Suarez. Rischia dal blocco del mercato alla retrocessione in B

05 dicembre 2020 13:19

Tuttosport, Sarri tentato dalla Fiorentina. Adesso non vuole più rescindere subito con la Juventus

27 novembre 2020 09:16

Commisso: "Un povero immigrato ha finanziato gli Agnelli per Chiesa. Deluso da Federico"

12 ottobre 2020 22:06

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