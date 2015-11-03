Notizie Agnelli Fiorentina

Sentite Zazzaroni: “Io metterei Agnelli come presidente della FIGC. E non sono Juventino”
03 aprile 2026 11:29
Inchiesta Prisma, Agnelli patteggia un anno e otto mesi: "Scelta difficile ma non c'è responsabilità"
22 settembre 2025 21:25
Juventus, chiesto il patteggiamento nel Processo Prisma, ma incombe un nuovo rischio penalizzazione
27 giugno 2025 22:59
Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab
08 gennaio 2025 22:32
La Juventus approverà un bilancio con 200 milioni di passivo ma sul mercato ha speso più di tutti
12 settembre 2024 00:44
Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze
24 giugno 2024 00:11
Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"
08 giugno 2024 00:11
L'Inter vince lo scudetto, Agnelli posta sui social la data del 20° scudetto Juve: 16 maggio1982
22 aprile 2024 23:30
Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"
10 aprile 2024 21:17
Agnelli, Allegri, Renzi e Ronaldo nei dossier del finanziere antimafia accusato a Perugia
02 marzo 2024 16:11
Indagato il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero: frode fiscale e dichiarazione falsa al fisco
10 febbraio 2024 17:55
Antognoni: "Agnelli scese negli spogliatoi per portarmi alla Juventus, offerta enorme alla Fiorentina"
03 novembre 2023 22:05
La rivelazione: "Agnelli mi ha pagato 1 miliardo in nero per l'acquisto di Paolo Rossi alla Juventus"
22 giugno 2023 20:38
I tifosi della Juventus esultano ma probabilmente non hanno capito. Avranno nuova penalizzazione
21 aprile 2023 13:38
Caos stipendi, in casa Juventus si accusano tra loro: "Non ci avete detto nulla. Non sapevamo"
26 febbraio 2023 13:08
Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"
25 febbraio 2023 19:53
Agnelli non si dà pace: "Basta monopolio UEFA, serve la Superlega. Altrimenti il pubblico abbandonerà il calcio"
25 febbraio 2023 17:00
Mossa Juventus per ridurre penalizzazione: l'avvocato è il papà di un componente della Corte Federale
16 febbraio 2023 13:26
I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa
09 febbraio 2023 20:36
La Juventus trema, le motivazioni sono da paura. Possono perdere uno scudetto e andare in serie B
31 gennaio 2023 00:35
Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi
21 gennaio 2023 12:38
La Serie A sta fallendo, Juventus e Roma hanno 500 milioni di debiti. Un'azienda normale sarebbe fallita
03 gennaio 2023 23:20
Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza
15 dicembre 2022 12:51
Gravina e la cena segreta con Agnelli: "Sono cavolate, sono un uomo sereno. Si parlava di calcio"
03 dicembre 2022 22:45
Juventus ammette alla Procura: "Debiti con l'Atalanta di 7 milioni non sono stati scritti nel bilancio"
03 dicembre 2022 16:57
Spunta intercettazione tra Juventus e Atalanta: "Se tiriamo fuori quella lettera è falso in bilancio"
02 dicembre 2022 16:13
Whatsapp di Chiellini alla squadra: "La Juventus ci paga diversamente, non ditelo a nessuno"
02 dicembre 2022 12:47
"Questa è peggio di Calciopoli perchè ce la siamo creati da noi" l'intercettazione di casa Juventus
01 dicembre 2022 11:43
Uno scandalo dopo l'altro: la Juventus non ha dichiarato 34 milioni di debiti. Ronaldo vuole i soldi
30 novembre 2022 15:33
Se la Juventus ha falsificato il bilancio per potersi iscrivere al campionato, sarà retrocessione
30 novembre 2022 11:42
Il disastro Juventus è totale: stanno per emergere altri illeciti sulle false plusvalenze di giocatori
30 novembre 2022 10:27
La Figc ha chiesto gli atti della Procura di Torino, si può riaprire un nuovo fascicolo
29 novembre 2022 21:11
La Liga Spagnola denuncia la Juventus: "Hanno violato il Fair Play Finanziario della Uefa"
29 novembre 2022 14:23
La Gazzetta fa tremare la Juventus: "Rischia anche la retrocessione in serie B oppure penalizzazione"
29 novembre 2022 13:51
Crollo del titolo della Juventus in Borsa, Piazza Affrari costretto a chiuderlo per troppa volatilità
29 novembre 2022 12:46
Clamoroso a Torino: si dimette l'intero cda della Juventus, lascia anche Agnelli
28 novembre 2022 21:49
Moncalvo rivela: "La Juventus ha imposto che ci sia Cruciani nelle trasmissioni sportive in televisione"
28 novembre 2022 14:10
Juventus, un mail inguaia Agnelli, si parlava della necessità di plusvalenze e di riduzione di stipendi
08 novembre 2022 12:33
Adani: "Rui Costa ha fatto vedere ad Agnelli come si fa calcio, chi spende 70 milioni per Vlahovic e chi..."
29 ottobre 2022 11:17
Scambi con valutazioni fuori mercato e manovra stipendi, ecco come la Juve imbrogliava sul bilancio
25 ottobre 2022 13:12
Il PM ha chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Juventus Agnelli, ma il gip li rifiuta
25 ottobre 2022 12:41
Commisso attacca la Juventus: "La Fiorentina fa 16 milioni di utili mica buchi di bilancio e debiti"
26 settembre 2022 21:42
Commisso aveva ragione, Juventus chiude bilancio con perdite record. Rosso di 254 milioni
23 settembre 2022 22:21
Caos Juventus, Nedved non vuole più Allegri e chiede il licenziamento, faccia a faccia durissimo
20 settembre 2022 12:09
Cessione Vlahovic è stata un danno sia per la Fiorentina che per la Juventus, indebolite entrambi
15 settembre 2022 15:39
Basile: "Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine"
17 maggio 2022 17:11
Caos in casa Juve, dopo una stagione fallimentare e senza titoli lite furibonda tra Agnelli e Nedved
14 maggio 2022 13:48
Agnelli: "Non pensavo di riuscire a prendere Vlahovic a gennaio. La Fiorentina lottava per la Champions"
28 aprile 2022 13:55
Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega
21 aprile 2022 23:20
Terremoto in casa Juventus prima della Fiorentina: Elkann potrebbe silurare Nedved, Agnelli ed Allegri
20 aprile 2022 19:33
Altra vergogna italiana, Juventus fa false plusvalenze per 60 milioni e viene punita solo con una multa
12 aprile 2022 16:29
Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene
12 aprile 2022 13:01
Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza
26 marzo 2022 14:59
Juventus di nuovo nei guai, perquisizione della Guardia di Finanza in tutta Italia per falso in bilancio
23 marzo 2022 20:38
Gravina avverte: "La Juventus verrà espulsa dal campionato italiano se farà parte della Superlega"
23 marzo 2022 12:02
Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"
07 marzo 2022 17:30
Suicidio economico Juventus, voleva Dazn ma ascolti bassi fanno perdere metà soldi dei diritti tv
21 febbraio 2022 14:24
Il cartone animato che racconta cessione Vlahovic: "Abbiamo prelazione su giocatori della Fiorentina"
30 gennaio 2022 10:25
Commisso tuona: "Nessuno è come me in Italia, nè il bambino di Suning nè il nipote di Agnelli"
13 gennaio 2022 13:31
Commisso contro le plusvalenze della Juventus: "Negli USA farebbero causa a farabutti cosi"
13 gennaio 2022 11:57
La fiorentina Aleotti la quarta più ricca d'Italia. In classifica supera Berlusconi, Agnelli e Della Valle
03 gennaio 2022 16:55
Inter e Juventus vogliono spostare la Supercoppa. Motivo? Con capienza ridotta guadagnano poco
30 dicembre 2021 20:03
Il retroscena, con la false plusvalenze la Juventus ha coperto 600 milioni di euro di debiti
21 dicembre 2021 21:14
Gazzetta rivela, la Juventus sul mercato può spendere solo 80 milioni fino al 2024
17 dicembre 2021 11:22
La Juventus dura con Bernardeschi. Rinnovo? Si, ma solo con ingaggio dimezzato per rimanere
07 dicembre 2021 15:14
Commisso avvisa Vlahovic e la Juventus: "Non mi faccio ricattare, decido io dove venderlo"
03 dicembre 2021 16:49
L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"
03 dicembre 2021 12:28
Vlahovic? No, altro problema per la Juventus, non rispettato indice di liquidità, deve vendere
30 novembre 2021 23:18
Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli
30 novembre 2021 13:23
L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"
29 novembre 2021 21:25
Criscitiello denuncia: "La Federazione sapeva ciò che faceva la Juventus ma non è intervenuta"
29 novembre 2021 00:17
Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta
28 novembre 2021 15:40
Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato
27 novembre 2021 11:17
Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio
27 novembre 2021 03:11
Agnelli è nei guai, la Juventus ha paura dell'inchiesta sulla false plusvalenze. Perdita di milioni
26 novembre 2021 21:36
Juventus vuole Vlahovic ma questa volta la Fiorentina non permetterà pagamenti stile Chiesa
04 novembre 2021 18:16
Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni
27 ottobre 2021 11:56
Unico modo per Vlahovic alla Juventus è con pagamento dilazionato come per Chiesa
05 ottobre 2021 14:02
La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus
04 ottobre 2021 21:39
Disastro Agnelli, la Juventus ha debiti per 209 milioni di euro, bilancio in rosso
17 settembre 2021 14:57
Da Torino, alla Juventus via Ronaldo dentro Kean, Allegri è una furia contro Agnelli
02 settembre 2021 12:31
Venerato: "Gattuso contattato dalla Fiorentina ma temporeggia: Juventus e Lazio cercano allenatore"
17 maggio 2021 17:16
Vitale: "Come allenatore andrei sicuro su Gattuso. Agnelli è stato ingordo per i soldi"
22 aprile 2021 17:39
Superlega, Agnelli riceve in regalo il tapiro d'oro da Striscia la Notizia
21 aprile 2021 19:58
Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"
21 aprile 2021 18:01
Fallimento della Superlega, oltre alla figuraccia la Juventus perde il 13% in borsa, crollo verticale
21 aprile 2021 14:44
Superlega fallita dopo 48h. Agnelli si arrende: "Non si può andare avanti con 5 o 6 squadre"
21 aprile 2021 11:56
La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli
21 aprile 2021 00:14
City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?
20 aprile 2021 21:56
Il caos super league offre la possibilità di tornare al calcio delle radioline. Torniamo ai valori dello sport
20 aprile 2021 17:20
Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi
20 aprile 2021 11:33
Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "
19 aprile 2021 21:30
Ceferin umilia Agnelli: "Bugiardo, una delusione. Sabato mi ha detto che erano voci false"
19 aprile 2021 15:30
Quando Agnelli disse: "La Superlega è vomitevole, sarebbe la morta definitiva del calcio"
19 aprile 2021 11:12
L'Equipe non ha dubbi: "Agnelli è uno di quelli che fa male al calcio". Attacco al presidente Juventus
10 febbraio 2021 15:39
Scintille tra Agnelli e Conte, il presidente della Juventus: "Vaff... parla ora cogl..." la risposta: "Ora la verità"
10 febbraio 2021 07:55
Corriere Fiorentino, lite tra Barone e Agnelli in Lega: volate parole forti. La ricostruzione del fatto...
23 gennaio 2021 10:22
CorrSport, Juventus indagata nel caso Suarez. Rischia dal blocco del mercato alla retrocessione in B
05 dicembre 2020 13:19
Tuttosport, Sarri tentato dalla Fiorentina. Adesso non vuole più rescindere subito con la Juventus
27 novembre 2020 09:16
Commisso: "Un povero immigrato ha finanziato gli Agnelli per Chiesa. Deluso da Federico"
12 ottobre 2020 22:06
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