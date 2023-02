Agnelli non si dà pace: “Basta monopolio UEFA, serve la Superlega. Altrimenti il pubblico abbandonerà il calcio”

Durante l’intervista concessa a de Telegraaf, l’ex presidente di Andrea Agnelli è tornato a parlare della Superlega: “Il monopolio della UEFA deve essere spezzato per dare ai club un futuro finanziariamente stabile. Un futuro in cui i club non cadano nel caso non si qualificano una volta per le competizioni europee. Questo è un problema per qualsiasi club. Per questo sono favorevole a un sistema di campionati nel calcio europeo di vertice, con maggiori opportunità finanziarie e sportive per ogni club. La Superlega è necessaria se rimane tutto così prevedibile come in questo momento, il pubblico si allontanerà dal calcio. Da qui l’idea di un campionato europeo con diverse divisioni con un sistema di promozione e retrocessione. A condizione che offrano pari opportunità ai club. Pensate a sessanta-ottanta club in tutta Europa”.