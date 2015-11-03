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Notizie Superlega Fiorentina

Perez: “Superlega necessaria, la organizzeremo. UEFA e Liga ci ostacolano, arbitri vergognosi”

24 novembre 2025 18:23

Ceferin (UEFA): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo"

27 marzo 2024 23:39

La Superlega è pronta a fare causa alla Uefa chiedendo più di 3 miliardi di risarcimento

07 febbraio 2024 17:01

La FIGC passa all'attacco: esclusi dalla Serie A i club che non si impegneranno a non partecipare alla Superlega

28 dicembre 2023 18:05

Fiorentina contro la Superlega, Barone: "Sempre stati contrari. Siamo a favore di Figc, Uefa e Fifa"

22 dicembre 2023 20:42

De Laurentiis propone la Superlega Italiana: "Serie A d'elite con le 14 città più importanti"

22 dicembre 2023 12:12

La FIGC contro la Superlega: "Non è un progetto compatibile, pronti ad andare in tutte le sedi"

21 dicembre 2023 19:18

La Roma contraria alla Superlega: "Non appoggiamo in nessun modo questo progetto"

21 dicembre 2023 17:36

Qual è la posizione della Fiorentina sulla Superlega? Domani Barone potrebbe prendere posizione

21 dicembre 2023 17:20

Uefa e Fifa rispondono duramente: "Chi farà la Superlega sarà fuori da ogni nostra competizione"

21 dicembre 2023 13:28

Ecco la Superlega, 60 club, retrocessioni e promozioni. Squadre anche in serie A, la Fiorentina...

21 dicembre 2023 12:36

Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"

21 dicembre 2023 10:10

Vergogna UEFA, prima condanna la Superlega, poi è pronta a creare la sua. Il via nel 2027

02 ottobre 2023 11:47

La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa

06 giugno 2023 17:22

Sentite De Laurentiis: "Basta competizioni UEFA, chi vuole fare la Conference? Serve un campionato europeo"

02 marzo 2023 18:19

Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"

25 febbraio 2023 19:53

Agnelli non si dà pace: "Basta monopolio UEFA, serve la Superlega. Altrimenti il pubblico abbandonerà il calcio"

25 febbraio 2023 17:00

Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza

15 dicembre 2022 12:51

Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega

21 aprile 2022 23:20

Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"

31 marzo 2022 13:55

Gravina avverte: "La Juventus verrà espulsa dal campionato italiano se farà parte della Superlega"

23 marzo 2022 12:02

Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"

07 marzo 2022 17:30

Ceferin attacca: "La Juventus di Agnelli ha cercato di distruggere il calcio per i suoi interessi"

10 febbraio 2022 11:57

Chiellini non ha dubbi: "Dobbiamo abolire il Var. Voglio la Superlega, troppe squadre in A"

10 novembre 2021 17:17

Ibrahimovic lotta contro il suo fisico: “Ho un problema al tendine d’achille”

16 settembre 2021 22:34

Superlega, Gravina: "Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole"

12 giugno 2021 15:33

Commisso: "Superlega? Avrei smesso di investire. Contrario al sistema chiuso, anche se ho rischiato la retrocessione"

26 maggio 2021 22:27

Superlega, continua lo scontro tra club coinvolti e Uefa: "Non ci possono escludere dalla Champions"

06 maggio 2021 17:22

Tremano Juventus e Milan, Uefa vuole escluderle dalla Champions per 2 anni per la Superlega

06 maggio 2021 00:19

Tifosi United contro la proprietà americana. Motivo? Si alla Superlega e mancato salto di qualità

03 maggio 2021 21:21

Gasperini: "Superlega vergognosa. Se a Firenze ci fosse stato il pubblico gliel'avrebbero fatta pagare"

25 aprile 2021 23:17

Ribery: "Siamo in una situazione difficile, ma ho detto ai miei compagni di giocare tranquilli"

25 aprile 2021 14:52

I club di serie A scrivono contro i club della Superlega, la Fiorentina decide di non farlo

25 aprile 2021 01:02

Cassano contro le big della Superlega: "Se strapaghi dei bidoni che colpa ha la Uefa?"

23 aprile 2021 21:57

Superlega, Commisso non aveva bisogna di dire la sua. In America si batte da 4 anni per lo stesso concetto

23 aprile 2021 17:06

Gollini: "Giornalisti Rai ridicoli. Calcio come Basket? Incompetenti. Colpa di chi li ha messi li"

23 aprile 2021 17:04

Nazione, contatto Commisso-Agnelli: la Fiorentina ha detto no alla Superlega

22 aprile 2021 09:44

Superlega, Agnelli riceve in regalo il tapiro d'oro da Striscia la Notizia

21 aprile 2021 19:58

Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"

21 aprile 2021 18:01

Fallimento della Superlega, oltre alla figuraccia la Juventus perde il 13% in borsa, crollo verticale

21 aprile 2021 14:44

Superlega, ufficiale l'addio di Inter e Atletico Madrid. Il progetto sta naufragando

21 aprile 2021 12:41

Pontello: "La Superlega andava contro i tifosi. L'avvocato Agnelli, non avrebbe fatto certe cose"

21 aprile 2021 12:33

Superlega fallita dopo 48h. Agnelli si arrende: "Non si può andare avanti con 5 o 6 squadre"

21 aprile 2021 11:56

La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli

21 aprile 2021 00:14

Ufficiale Superlega, il Manchester City rinuncia la competizione

20 aprile 2021 22:50

City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?

20 aprile 2021 21:56

De Zerbi: "Non voglio giocare contro il Milan, fondatrice della Superlega, ho avvisato la società"

20 aprile 2021 17:05

Infantino minaccia: "Chi va nella Superlega avrà delle conseguenze. Devono pensarci bene"

20 aprile 2021 14:12

Brovarone: "La Superlega mi fa vomitare, ma non si farà se UEFA e FIFA accontenteranno i club"

20 aprile 2021 13:55

Napoli contattato per entrare nella Superlega. Ecco il motivo del silenzio di De Laurentiis

20 aprile 2021 12:53

Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi

20 aprile 2021 11:33

Milan, Juventus e Inter nella Superlega? Chiesa salta gli europei, Castrovilli e Biraghi ripescati

19 aprile 2021 22:31

Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "

19 aprile 2021 21:30

Klopp pronto a dimettersi da allenatore del Liverpool se partecipa alla Superlega

19 aprile 2021 19:51

Corvino: "La Superlega è una stortura. Il calcio è partecipazione di tutti quanti"

19 aprile 2021 17:19

Ulivieri: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche lei stessa"

19 aprile 2021 15:44

Ceferin umilia Agnelli: "Bugiardo, una delusione. Sabato mi ha detto che erano voci false"

19 aprile 2021 15:30

"I giocatori che giocheranno la Superlega non potranno andare in nazionale". La minaccia

19 aprile 2021 15:07

Nasce la nuova Champions League: più squadre, più partite, aboliti i gironi. Via nel 2024/25

19 aprile 2021 14:48

Oggi pomeriggio assemblea straordinaria della Lega. Juve, Milan e Inter rischiano di essere cacciate

19 aprile 2021 13:27

Quando Agnelli disse: "La Superlega è vomitevole, sarebbe la morta definitiva del calcio"

19 aprile 2021 11:12

Nasce la Superlega? Serie A e Champions di quest'anno possono essere annullate. Titoli non assegnati

19 aprile 2021 02:03

Ufficiale, nasce la Superlega. Inter, Juventus e Milan rischiano l'esclusione dalla serie A

19 aprile 2021 00:38

Il calcio italiano minaccia: "Juventus, Milan e Inter escluse dalla serie A se dentro la Superlega"

18 aprile 2021 19:22

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