Notizie Superlega Fiorentina

Perez: “Superlega necessaria, la organizzeremo. UEFA e Liga ci ostacolano, arbitri vergognosi”
24 novembre 2025 18:23
Ceferin (UEFA): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo"
27 marzo 2024 23:39
La Superlega è pronta a fare causa alla Uefa chiedendo più di 3 miliardi di risarcimento
07 febbraio 2024 17:01
La FIGC passa all'attacco: esclusi dalla Serie A i club che non si impegneranno a non partecipare alla Superlega
28 dicembre 2023 18:05
Fiorentina contro la Superlega, Barone: "Sempre stati contrari. Siamo a favore di Figc, Uefa e Fifa"
22 dicembre 2023 20:42
De Laurentiis propone la Superlega Italiana: "Serie A d'elite con le 14 città più importanti"
22 dicembre 2023 12:12
La FIGC contro la Superlega: "Non è un progetto compatibile, pronti ad andare in tutte le sedi"
21 dicembre 2023 19:18
La Roma contraria alla Superlega: "Non appoggiamo in nessun modo questo progetto"
21 dicembre 2023 17:36
Qual è la posizione della Fiorentina sulla Superlega? Domani Barone potrebbe prendere posizione
21 dicembre 2023 17:20
Uefa e Fifa rispondono duramente: "Chi farà la Superlega sarà fuori da ogni nostra competizione"
21 dicembre 2023 13:28
Ecco la Superlega, 60 club, retrocessioni e promozioni. Squadre anche in serie A, la Fiorentina...
21 dicembre 2023 12:36
Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"
21 dicembre 2023 10:10
Vergogna UEFA, prima condanna la Superlega, poi è pronta a creare la sua. Il via nel 2027
02 ottobre 2023 11:47
La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa
06 giugno 2023 17:22
Sentite De Laurentiis: "Basta competizioni UEFA, chi vuole fare la Conference? Serve un campionato europeo"
02 marzo 2023 18:19
Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"
25 febbraio 2023 19:53
Agnelli non si dà pace: "Basta monopolio UEFA, serve la Superlega. Altrimenti il pubblico abbandonerà il calcio"
25 febbraio 2023 17:00
Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza
15 dicembre 2022 12:51
Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega
21 aprile 2022 23:20
Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"
31 marzo 2022 13:55
Gravina avverte: "La Juventus verrà espulsa dal campionato italiano se farà parte della Superlega"
23 marzo 2022 12:02
Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"
07 marzo 2022 17:30
Ceferin attacca: "La Juventus di Agnelli ha cercato di distruggere il calcio per i suoi interessi"
10 febbraio 2022 11:57
Chiellini non ha dubbi: "Dobbiamo abolire il Var. Voglio la Superlega, troppe squadre in A"
10 novembre 2021 17:17
Ibrahimovic lotta contro il suo fisico: “Ho un problema al tendine d’achille”
16 settembre 2021 22:34
Superlega, Gravina: "Juventus fuori dalla Serie A? Spero di no, ma bisogna rispettare le regole"
12 giugno 2021 15:33
Commisso: "Superlega? Avrei smesso di investire. Contrario al sistema chiuso, anche se ho rischiato la retrocessione"
26 maggio 2021 22:27
Superlega, continua lo scontro tra club coinvolti e Uefa: "Non ci possono escludere dalla Champions"
06 maggio 2021 17:22
Tremano Juventus e Milan, Uefa vuole escluderle dalla Champions per 2 anni per la Superlega
06 maggio 2021 00:19
Tifosi United contro la proprietà americana. Motivo? Si alla Superlega e mancato salto di qualità
03 maggio 2021 21:21
Gasperini: "Superlega vergognosa. Se a Firenze ci fosse stato il pubblico gliel'avrebbero fatta pagare"
25 aprile 2021 23:17
Ribery: "Siamo in una situazione difficile, ma ho detto ai miei compagni di giocare tranquilli"
25 aprile 2021 14:52
I club di serie A scrivono contro i club della Superlega, la Fiorentina decide di non farlo
25 aprile 2021 01:02
Cassano contro le big della Superlega: "Se strapaghi dei bidoni che colpa ha la Uefa?"
23 aprile 2021 21:57
Superlega, Commisso non aveva bisogna di dire la sua. In America si batte da 4 anni per lo stesso concetto
23 aprile 2021 17:06
Gollini: "Giornalisti Rai ridicoli. Calcio come Basket? Incompetenti. Colpa di chi li ha messi li"
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Nazione, contatto Commisso-Agnelli: la Fiorentina ha detto no alla Superlega
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Superlega, Agnelli riceve in regalo il tapiro d'oro da Striscia la Notizia
21 aprile 2021 19:58
Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"
21 aprile 2021 18:01
Fallimento della Superlega, oltre alla figuraccia la Juventus perde il 13% in borsa, crollo verticale
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Superlega, ufficiale l'addio di Inter e Atletico Madrid. Il progetto sta naufragando
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Pontello: "La Superlega andava contro i tifosi. L'avvocato Agnelli, non avrebbe fatto certe cose"
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Superlega fallita dopo 48h. Agnelli si arrende: "Non si può andare avanti con 5 o 6 squadre"
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La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli
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Ufficiale Superlega, il Manchester City rinuncia la competizione
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City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?
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De Zerbi: "Non voglio giocare contro il Milan, fondatrice della Superlega, ho avvisato la società"
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Infantino minaccia: "Chi va nella Superlega avrà delle conseguenze. Devono pensarci bene"
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Brovarone: "La Superlega mi fa vomitare, ma non si farà se UEFA e FIFA accontenteranno i club"
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Napoli contattato per entrare nella Superlega. Ecco il motivo del silenzio di De Laurentiis
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Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi
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Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "
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Klopp pronto a dimettersi da allenatore del Liverpool se partecipa alla Superlega
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Corvino: "La Superlega è una stortura. Il calcio è partecipazione di tutti quanti"
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Ceferin umilia Agnelli: "Bugiardo, una delusione. Sabato mi ha detto che erano voci false"
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"I giocatori che giocheranno la Superlega non potranno andare in nazionale". La minaccia
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Nasce la nuova Champions League: più squadre, più partite, aboliti i gironi. Via nel 2024/25
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Oggi pomeriggio assemblea straordinaria della Lega. Juve, Milan e Inter rischiano di essere cacciate
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Quando Agnelli disse: "La Superlega è vomitevole, sarebbe la morta definitiva del calcio"
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Nasce la Superlega? Serie A e Champions di quest'anno possono essere annullate. Titoli non assegnati
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Ufficiale, nasce la Superlega. Inter, Juventus e Milan rischiano l'esclusione dalla serie A
19 aprile 2021 00:38
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