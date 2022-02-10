Ceferin attacca: "La Juventus di Agnelli ha cercato di distruggere il calcio per i suoi interessi"

Il presidente dell'UEFA Ceferin è tornato sulla questione Superlega attaccando nuovamente il presidente juventino Agnelli

Il presidente dell'UEFA Ceferin, ha parlato del calcio europeo ai microfoni di Le Journal du Dimanche. Nella sua intervista ha criticato pesantemente il presidente della Juventus Agnelli. Queste le sue parole: "Con la Super Lega ho passato 48 ore molto pesanti. Inoltre il mio rapporto con Agnelli, che ora non esiste più, ha reso quei giorni ancora più intensi. Sono scioccato dal fatto che persone come il presidente della Juve, che sono state nel calcio per anni, siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi"

INTANTO LA SOVRINTENDENZA ESCLUSA DAL PROGETTO DEL NUOVO FRANCHI