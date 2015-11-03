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Notizie Ceferin Fiorentina

Ceferin: “Gravina non ha responsabilità, a preoccupare sono le infrastrutture del calcio italiano”

02 aprile 2026 10:39

Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"

14 agosto 2025 14:06

Ceferin tuona: "Le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna, stadi terribili. Sono stufo"

06 maggio 2025 12:04

Ceferin: "Commisso grande appassionato di calcio. L’ho visto per due finali e forse quest’anno lo rivedrò"

10 aprile 2025 20:35

Ceferin (UEFA): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo"

27 marzo 2024 23:39

Ceferin tuona: "Il calcio non è in vendita. Superlega ancora più chiusa, non comprende merito sportivo"

21 dicembre 2023 16:00

Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"

21 dicembre 2023 10:10

Scambio di doni tra Commisso e Ceferin: al Presidente della UEFA maglia storica della Fiorentina

11 ottobre 2023 18:28

Vergogna UEFA, prima condanna la Superlega, poi è pronta a creare la sua. Il via nel 2027

02 ottobre 2023 11:47

Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”

13 luglio 2023 15:17

Padovan: "Ceferin allunga i tempi ed esclude la Juventus dalla prossima Champions. Danno Fiorentina"

07 luglio 2023 22:02

Bucciantini: "Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro"

06 luglio 2023 19:37

La Uefa cambia e inserisce in ritardo il nome della Juventus tra le partecipanti alla prossima Conference. Cosa bolle in pentola

22 giugno 2023 21:58

Balzarini: "La punizione più grande che Ceferin può dare alla Juventus è fargli fare la Conference"

05 giugno 2023 16:09

La Uefa non è l'Italia: la Juventus verso l'esclusione dalle coppe. La politica italiana non potrà far nulla

31 maggio 2023 12:10

Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"

05 aprile 2023 18:24

Ceferin: "Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi"

15 marzo 2023 20:34

Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"

25 febbraio 2023 19:53

Ceferin candidato unico alla presidenza UEFA: l'attuale presidente vola verso il terzo mandato

06 gennaio 2023 22:00

Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega

21 aprile 2022 23:20

Stadio, la UEFA inasprisce il Fair Play Finanziaro. La Fiorentina uno dei pochi club italiani in regola

08 aprile 2022 13:04

NY Times, svolta epocale della Uefa: addio al Fair Play Finanziario. Verrà introdotto il Salary Cap

22 marzo 2022 22:32

Ceferin attacca: "La Juventus di Agnelli ha cercato di distruggere il calcio per i suoi interessi"

10 febbraio 2022 11:57

Tremano Juventus e Milan, Uefa vuole escluderle dalla Champions per 2 anni per la Superlega

06 maggio 2021 00:19

Superlega, Agnelli riceve in regalo il tapiro d'oro da Striscia la Notizia

21 aprile 2021 19:58

Ceferin umilia Agnelli: "Bugiardo, una delusione. Sabato mi ha detto che erano voci false"

19 aprile 2021 15:30

"I giocatori che giocheranno la Superlega non potranno andare in nazionale". La minaccia

19 aprile 2021 15:07

Supercoppa Europea, si giocherà con oltre 20.000 tifosi, gara test per riapertura stadi

25 agosto 2020 16:54

Ceferin promette: "Presto i tifosi torneranno sugli spalti, basta visioni apocalittiche"

21 maggio 2020 13:47

Ceferin: "Senza calcio non ci sarà la percezione di normalità. Pronti a tornare in campo"

04 maggio 2020 15:26

Ceferin (UEFA): "Per il calcio sfida senza precedenti. Daremo 4,3 milioni a Federazione"

28 aprile 2020 12:09

UEFA, Ceferin: "Fiducioso sul fatto che la Serie A possa finire. Se non si gioca lo scudetto va assegnato"

07 aprile 2020 00:46

L'UEFA conferma: la priorità l'ha il campionato, poi le Coppe a luglio e agosto, Nazionali a settembre

01 aprile 2020 18:45

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