Notizie Ceferin Fiorentina

Ceferin: “Gravina non ha responsabilità, a preoccupare sono le infrastrutture del calcio italiano”
02 aprile 2026 10:39
Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"
14 agosto 2025 14:06
Ceferin tuona: "Le infrastrutture italiane legate al calcio sono una vergogna, stadi terribili. Sono stufo"
06 maggio 2025 12:04
Ceferin: "Commisso grande appassionato di calcio. L’ho visto per due finali e forse quest’anno lo rivedrò"
10 aprile 2025 20:35
Ceferin (UEFA): "Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo"
27 marzo 2024 23:39
Ceferin tuona: "Il calcio non è in vendita. Superlega ancora più chiusa, non comprende merito sportivo"
21 dicembre 2023 16:00
Terremoto nel calcio, la Corte europea dà ragione alla Superlega: "Stop a monopolio di Uefa e Fifa"
21 dicembre 2023 10:10
Scambio di doni tra Commisso e Ceferin: al Presidente della UEFA maglia storica della Fiorentina
11 ottobre 2023 18:28
Vergogna UEFA, prima condanna la Superlega, poi è pronta a creare la sua. Il via nel 2027
02 ottobre 2023 11:47
Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”
13 luglio 2023 15:17
Padovan: "Ceferin allunga i tempi ed esclude la Juventus dalla prossima Champions. Danno Fiorentina"
07 luglio 2023 22:02
Bucciantini: "Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro"
06 luglio 2023 19:37
La Uefa cambia e inserisce in ritardo il nome della Juventus tra le partecipanti alla prossima Conference. Cosa bolle in pentola
22 giugno 2023 21:58
Balzarini: "La punizione più grande che Ceferin può dare alla Juventus è fargli fare la Conference"
05 giugno 2023 16:09
La Uefa non è l'Italia: la Juventus verso l'esclusione dalle coppe. La politica italiana non potrà far nulla
31 maggio 2023 12:10
Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"
05 aprile 2023 18:24
Ceferin: "Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi"
15 marzo 2023 20:34
Agnelli: "Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia"
25 febbraio 2023 19:53
Ceferin candidato unico alla presidenza UEFA: l'attuale presidente vola verso il terzo mandato
06 gennaio 2023 22:00
Due anni senza coppe e 100 milioni di multa. Ceferin prepara la multa alla Juventus per la Super Lega
21 aprile 2022 23:20
Stadio, la UEFA inasprisce il Fair Play Finanziaro. La Fiorentina uno dei pochi club italiani in regola
08 aprile 2022 13:04
NY Times, svolta epocale della Uefa: addio al Fair Play Finanziario. Verrà introdotto il Salary Cap
22 marzo 2022 22:32
Ceferin attacca: "La Juventus di Agnelli ha cercato di distruggere il calcio per i suoi interessi"
10 febbraio 2022 11:57
Tremano Juventus e Milan, Uefa vuole escluderle dalla Champions per 2 anni per la Superlega
06 maggio 2021 00:19
Superlega, Agnelli riceve in regalo il tapiro d'oro da Striscia la Notizia
21 aprile 2021 19:58
Ceferin umilia Agnelli: "Bugiardo, una delusione. Sabato mi ha detto che erano voci false"
19 aprile 2021 15:30
"I giocatori che giocheranno la Superlega non potranno andare in nazionale". La minaccia
19 aprile 2021 15:07
Supercoppa Europea, si giocherà con oltre 20.000 tifosi, gara test per riapertura stadi
25 agosto 2020 16:54
Ceferin promette: "Presto i tifosi torneranno sugli spalti, basta visioni apocalittiche"
21 maggio 2020 13:47
Ceferin: "Senza calcio non ci sarà la percezione di normalità. Pronti a tornare in campo"
04 maggio 2020 15:26
Ceferin (UEFA): "Per il calcio sfida senza precedenti. Daremo 4,3 milioni a Federazione"
28 aprile 2020 12:09
UEFA, Ceferin: "Fiducioso sul fatto che la Serie A possa finire. Se non si gioca lo scudetto va assegnato"
07 aprile 2020 00:46
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