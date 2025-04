Ceferin: “Commisso grande appassionato di calcio. L’ho visto per due finali e forse quest’anno lo rivedrò”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha così parlato prima della sfida tra Celje e Fiorentina: “Qui in Slovenia c’è stata una grande festa in occasione di questa partita: Celje ha 50 mila abitanti, la squadra sogna di farcela ma la Fiorentina è forte. Commisso? L’ho incontrato due volte, quest’anno può arrivare in fondo. Hanno una possibilità”.

Ha poi continuato: “Nuova formula delle coppe europee? L’abbiamo rese più interessante, ogni gol cambia tutto. Aiuta anche le squadre più piccole, e lo dimostra Celje che è arrivata nelle ultime 8 di una competizione. La Super League non esiste, L’ultima parola è stata detta tanto tempo fa”.