Bucciantini: “Uefa non è seria, la Fiorentina dovrebbe mettere una deadline al giorno del ritiro”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Colpi per migliorare la Fiorentina? Nelle partite di livello di quest’anno abbiamo visto dove migliorare: sicuramente serve maggior qualità. In difesa serve un mancino, a centrocampo dipende tutto da Amrabat, in attacco andrebbe bene anche un 7 con tanti gol nei piedi, da doppia cifra. Vanno inseriti giocatori che sappiano segnare. La Fiorentina non è in ritardo perchè una squadra solida c’è. Pe ora chi ha fatto qualcosa ha dovuto vendere come l’Inter ed il Milan. Se domani iniziasse la stagione undici giocatori ce li hai ae anche le riserve. La linea è quella di sfoltire la rosa e comprare poco ma titolari per rafforzare la Fiorentina.

Sentenza Juve? Sulla Conference se fossi la Fiorentina darei una deadline alla Uefa. Lo devono decidere, su che pelle lo stanno facendo questo gioco? Non sto parlando di Fiorentina, nessuna squadra dovrebbe trovarsi vittima di un rimpallo tra Ceferin e la Juventus. Il preliminare è ad agosto, quando glielo vuoi dire ad un club? La Uefa non è stata seria.

Grifo e Scamacca? Grifo non mi pare abbia lo spunto da esterno di Italiano. La mia gerarchia prevede Chiesa, Berardi ed Orsolini…chiaramente Chiesa non si può fare. Se Orsolini dovesse trovare l’ambizione giusta potrebbe diventare un 7 da 12 gol in campionato. Scamacca magari due anni fa era una scommessa: in questo momento Cabral è meglio di Scamacca.”

