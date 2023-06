Balzarini: “La punizione più grande che Ceferin può dare alla Juventus è fargli fare la Conference”

Gianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset molto vicino all’ambiente Juventus, ha parlato degli scenari di casa bianconera il giorno dopo la fine del campionato. Queste le sue parole:

“Europa League mancata, buttati fuori da Dybala, Allegri ha detto che adesso ci sarà un diverso piano di rafforzamento essendo in Confercence anche se, continuo a pensare, con tutto il rispetto per chi l’ha vinta e per chi si sta giocando una finale, ma la peggior punizione che Ceferin può dare alla Juventus è proprio quella di fargli giocare la Conference League, sarebbe la pena peggiore ma attendiamo, dovrebbe arrivare alla svelta questa decisione. Vlahovic andrà via al 99,9% ma anche Chiesa, dopo le parole di ieri, ha fatto capire di voler sapere i programmi della società prima di decidere se restare o meno, senza Champions lui non è convinto di restare. Mi sarei aspettato da Chiesa riconoscenza ma ormai nel calcio questa non c’è più”

LE PAROLE DI TOLDO SULLA FIORENTINA