Ceferin: “Gravina non ha responsabilità, a preoccupare sono le infrastrutture del calcio italiano”

Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha difeso Gabriele Gravina:Quando ero presidente della federazione slovena, dicevo sempre al ct: “Se vincete, voi...

Il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha difeso Gabriele Gravina:

Quando ero presidente della federazione slovena, dicevo sempre al ct: “Se vincete, voi giocatori sarete gli eroi; se perdete, la responsabilità ricadrà su di noi”. Non è assolutamente colpa di Gravina, e non mi permetterei mai di attaccare né i giocatori né l’allenatore. Forse dovrebbero riflettere i politici italiani, visto che l’Italia ha una delle peggiori infrastrutture calcistiche".