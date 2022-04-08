Stadio, la UEFA inasprisce il Fair Play Finanziaro. La Fiorentina uno dei pochi club italiani in regola

La Fiorentina è uno dei pochissimi club italiani (quasi) in regola con le nuove disposizioni del Fair Play Finanziario

Stadio racconta che la Uefa ha deciso, dalla prossima stagione il fair-play finanziario subirà una netta trasformazione. Infatti, i club dovranno seguire criteri ben precisi: il costo della squadra non dovrà superare il 70% dei ricavi. Le squadre avranno tre anni di tempo per raggiungere questa soglia, con la percentuale che andrà ad abbassarsi anno dopo anno.

Sempre il quotidiano ha analizzato i bilanci dei club italiani per capire chi rientrerebbe e chi no in questi parametri. L'Atalanta è l'unica società a rispettare al pieno questo criterio, con Milan e Fiorentina pronte a rientrarci nel giro di poco sforandolo di pochissimo. Per quanto riguarda Inter (105%). Juventus (107%), Napoli (114%) e Roma (131%) la situazione è davvero complicata. Indubbiamente la Serie A si vedrà costretta a ridurre i costi, ma soprattutto ad aumentare i ricavi, situazione fondamentale visto le nuove indicazioni della Uefa.

PELLEGRINI DENUNCIA UNA VERGOGNOSA AGGRESSIONE

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