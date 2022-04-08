Pellegrini denuncia: "L'allenatore del Bodo ha preso a pugni un nostro dirigente, è un insulto alla Roma"
Il giocatore della Roma Pellegrini ha denunciato la vergognosa aggressione al preparatore dei portieri
Un aggressione ai danni del preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, da parte dell'allenatore del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen. È la denuncia del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini che ha raccontato i dettagli dell'episodio che sarebbe accaduto alla fine della partita: "Gli spogliatoi sono di fronte - spiega il centrocampista -, Knutsen ha iniziato a dire qualcosa al nostro preparatore e poi l'ha aggredito prendendolo a pugni. È un atto spiacevole per la competizione e per il fair play. Dispiace perché siamo venuti qui con rispetto, ma atti del genere sono un insulto alla Roma e alla competizione. È una vergogna".
Pellegrini si è poi soffermato sulla polemica legata al campo in erba sintetica, parlando anche delle condizioni di Gianluca Mancini: "Ho parlato con lui, mi dispiace perché probabilmente il campo ha influito - racconta il capitano della Roma - Mi sembrava abbastanza preoccupato, neanche lui sa cosa è successo. La vergogna sta nel fatto che in una competizione come questa si giochi un quarto di finale in un campo dove fare un cambio di direzione o capire il rimbalzo della palla è impossibile. Questa, però, non è una scusa: tra una settimana ci sarà una battaglia che vogliamo vincere a tutti i costi".
La polizia norvegese ha interrogato Nuno Santos, l’allenatore del Bodo e tutti i presenti - calciatori, magazzinieri e inservienti dello stadio - sull'accaduto. Secondo quanto riferito ai siti norvegesi, ha chiuso la questione non considerandola "violenta". Secondo quanto filtra dalla Roma, tutto è nato con un confronto verbale nello spogliatoio dopo gli ‘scambi’ in campo. Da lì si è passati all’aggressione vera e propria. I giallorossi ritengono grave quello che è accaduto e lo hanno ribadito con chiarezza alle autorità e all’Uefa. Che si esprimerà sulla questione. Lo riporta Sky Sport
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