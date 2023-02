Agnelli: “Dopo Superlega nessun problema con Ceferin, ha giurato di prendersi cura di mia figlia”

La rottura tra Agnelli e Ceferin, nel momento del lancio della Superlega, ha colpito la curiosità di tanti appassionati in particolare per il rapporto personale tra i due dirigenti. Un rapporto che per l’ex presidente è tutt’altro che irrimediabilmente perduto: “Non ho alcun problema con lui. Se mi chiama rispondo. Aleksander è il padrino di una delle mie figlie. Ne sono felice. È stata la scelta del momento. Ha fatto una promessa a Dio: se mi succede qualcosa, si prenderà cura di lei. Una promessa del genere non si può restituire o ritirare”, ha detto nel corso della sua intervista al Telegraaf. A riportarlo è TMW.

LE PAROLE DELL’EX PRESIDENTE DELLA JUVENTUS