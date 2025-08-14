Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"

Il massimo dirigente del calcio europeo ha criticato duramente le condizioni degli stadi italiani ieri sera

Intervenuto a SKY Sport, Alexander Ceferin ha parlato della situazione degli stadi italiani a margine della Supercoppa europea giocata ad Udine ieri sera che ha visto la vittoria del PSG sul Tottenham ai rigori: "Seguo molto il campionato italiano ed è sempre più interessante, ma devo dire che le infrastrutture sono davvero pessime tranne alcuni casi come stasera ad Udine dove lo stadio è moderno. In generale, la tenuta degli impianti è da migliorare assolutamente, è terribile e mi auguro che ci sia un impegno serio dei Comuni e del Governo per modernizzare gli stadi."