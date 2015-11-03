Notizie Udine Fiorentina

Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"
14 agosto 2025 14:06
Galbiati è sicuro: “La stagione della Fiorentina e di Palladino merita un 7. Conference conquistata sul campo”
27 maggio 2025 16:29
Antognoni racconta: "Il 4 marzo sono rimasto solo in quell'albergo per aspettare i parenti di Astori"
05 marzo 2022 19:50
Marangon scrive ad Astori: "Per uno scherzo del destino oggi sarò in quel maledetto hotel di Udine"
04 marzo 2022 12:32
Il racconto di Saponara: "Mi bussò Pioli, continuava a piangere «Davide è morto» me lo feci ripetere"
04 marzo 2022 12:10
L'ASL blocca ufficialmente l'Udinese. La Fiorentina vincerà 3-0 a tavolino, in attesa del ricorso
05 gennaio 2022 19:03
Da Udine rivelano, è stato cancellato il volo dell'Udinese verso Firenze, partita vicina al rinvio
05 gennaio 2022 16:42
Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena
18 maggio 2020 15:06
Le norme del centro sportivo viola: accessi limitati, controlli accurati e aspre norme da seguire
10 marzo 2020 11:48
Repubblica, Ribery è tornato ad allenarsi in gruppo: potrebbe essere convocato contro il Brescia
07 marzo 2020 10:43
La Fiorentina chiederà il rimborso alla Lega della trasferta di Udine. Avevano assicurato che si giocasse
05 marzo 2020 12:18
Coronavirus, Serie A nel caos. Tutte le richieste della Fiorentina per la trasferta di Udine
04 marzo 2020 12:26
Tuttosport accusa: "Non avete rispettato la Fiorentina per Astori a Udine. Non c'è rispetto per i tifosi viola"
01 marzo 2020 15:39
Dilettanti allo sbaraglio in Lega Calcio. La Fiorentina non sa ancora se e quando giocherà contro l'Udinese
27 febbraio 2020 19:41
Video hot di Thereau spopola su Whatsapp, risale ai tempi di Udine. E da Cagliari...
07 febbraio 2019 18:30
Morte Astori, depositata e consegnata la perizia dei medici sui motivi del decesso
07 giugno 2018 12:34
Fiorentina ad Udine un mese dopo la scomparsa di Astori: oltre il dolore, guidati da Davide
03 aprile 2018 12:19
Simeone: "Che shock a Udine, il peggior momento della mia vita. Adesso voglio dare ancora di più per questa maglia..."
31 marzo 2018 11:32
Titolare albergo Udine: "È stata una giornata terribile, straziante il pianto dei compagni e di Pioli"
06 marzo 2018 19:07
Procuratore Capo: "Fascicolo per omicidio colposo atto dovuto. Ringrazio la Fiorentina per la massima collaborazione"
06 marzo 2018 10:29
Astori non ha sofferto nel sonno, è morto senza accorgersi di nulla. Nella sua stanza...
05 marzo 2018 15:41
Astori, il procuratore capo oggi deciderà se predisporre l’autopsia
05 marzo 2018 08:57
Gli attimi più brutti nell'albergo. La squadra scherzava sul ritardo, poi la terribile scoperta
05 marzo 2018 08:36
Diego Della Valle è arrivato a Udine, sarà vicino alla famiglia di Astori
04 marzo 2018 17:46
Il procuratore di Udine:" Astori decesso per arresto cardiaco, strano per un calciatore professionista."
04 marzo 2018 15:01
ACF, Allarme dopo che Astori non si è presentato a colazione. Dormiva da solo
04 marzo 2018 13:09
Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...
02 marzo 2018 15:57
Giacomini: "Thereau? A Firenze fa cose che a Udine non faceva, è un personaggio strano"
17 ottobre 2017 12:53
Thereau saluta Udine: ''Tre anni stupendi , vi ho amato e resterò per sempre uno di voi''
01 settembre 2017 14:46
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