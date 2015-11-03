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Notizie Udine Fiorentina

Ceferin duro sugli stadi italiani: "Infrastrutture terribili, Comuni e Governo devono migliorare la situazione"

14 agosto 2025 14:06

Galbiati è sicuro: “La stagione della Fiorentina e di Palladino merita un 7. Conference conquistata sul campo”

27 maggio 2025 16:29

Antognoni racconta: "Il 4 marzo sono rimasto solo in quell'albergo per aspettare i parenti di Astori"

05 marzo 2022 19:50

Marangon scrive ad Astori: "Per uno scherzo del destino oggi sarò in quel maledetto hotel di Udine"

04 marzo 2022 12:32

Il racconto di Saponara: "Mi bussò Pioli, continuava a piangere «Davide è morto» me lo feci ripetere"

04 marzo 2022 12:10

L'ASL blocca ufficialmente l'Udinese. La Fiorentina vincerà 3-0 a tavolino, in attesa del ricorso

05 gennaio 2022 19:03

Da Udine rivelano, è stato cancellato il volo dell'Udinese verso Firenze, partita vicina al rinvio

05 gennaio 2022 16:42

Pozzo dà la colpa alla Fiorentina? Ma era l'Udinese a voler giocare a porte aperte. Il retroscena

18 maggio 2020 15:06

Le norme del centro sportivo viola: accessi limitati, controlli accurati e aspre norme da seguire

10 marzo 2020 11:48

Repubblica, Ribery è tornato ad allenarsi in gruppo: potrebbe essere convocato contro il Brescia

07 marzo 2020 10:43

La Fiorentina chiederà il rimborso alla Lega della trasferta di Udine. Avevano assicurato che si giocasse

05 marzo 2020 12:18

Coronavirus, Serie A nel caos. Tutte le richieste della Fiorentina per la trasferta di Udine

04 marzo 2020 12:26

Tuttosport accusa: "Non avete rispettato la Fiorentina per Astori a Udine. Non c'è rispetto per i tifosi viola"

01 marzo 2020 15:39

Dilettanti allo sbaraglio in Lega Calcio. La Fiorentina non sa ancora se e quando giocherà contro l'Udinese

27 febbraio 2020 19:41

Video hot di Thereau spopola su Whatsapp, risale ai tempi di Udine. E da Cagliari...

07 febbraio 2019 18:30

Morte Astori, depositata e consegnata la perizia dei medici sui motivi del decesso

07 giugno 2018 12:34

Fiorentina ad Udine un mese dopo la scomparsa di Astori: oltre il dolore, guidati da Davide

03 aprile 2018 12:19

Simeone: "Che shock a Udine, il peggior momento della mia vita. Adesso voglio dare ancora di più per questa maglia..."

31 marzo 2018 11:32

Titolare albergo Udine: "È stata una giornata terribile, straziante il pianto dei compagni e di Pioli"

06 marzo 2018 19:07

Procuratore Capo: "Fascicolo per omicidio colposo atto dovuto. Ringrazio la Fiorentina per la massima collaborazione"

06 marzo 2018 10:29

Astori non ha sofferto nel sonno, è morto senza accorgersi di nulla. Nella sua stanza...

05 marzo 2018 15:41

Astori, il procuratore capo oggi deciderà se predisporre l’autopsia

05 marzo 2018 08:57

Gli attimi più brutti nell'albergo. La squadra scherzava sul ritardo, poi la terribile scoperta

05 marzo 2018 08:36

Diego Della Valle è arrivato a Udine, sarà vicino alla famiglia di Astori

04 marzo 2018 17:46

Il procuratore di Udine:" Astori decesso per arresto cardiaco, strano per un calciatore professionista."

04 marzo 2018 15:01

ACF, Allarme dopo che Astori non si è presentato a colazione. Dormiva da solo

04 marzo 2018 13:09

Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...

02 marzo 2018 15:57

Giacomini: "Thereau? A Firenze fa cose che a Udine non faceva, è un personaggio strano"

17 ottobre 2017 12:53

Thereau saluta Udine: ''Tre anni stupendi , vi ho amato e resterò per sempre uno di voi''

01 settembre 2017 14:46

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