Da Udine rivelano, è stato cancellato il volo dell’Udinese verso Firenze, partita vicina al rinvio

L’Udinese rischia di non presentarsi a Firenze per la gara di domani sera. Infatti, il charter C300505 da Trieste per Firenze delle 18 è stato cancellato. Si dovrebbe trattare del volo dell’Udinese. Lo scrive Tutto Udinese. Si tratta comunque di una decisione strana poichè la partita è regolarmente in programma per la Lega di Serie A e anche l’ASL di Udine, fino ad ora, 16.41, non ha ancora vietato la partenza alla squadra allenata da Cioffi.

