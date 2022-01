Pedullà: “La Fiorentina non vuole Piatek. Beto non si muove da Udine, Kumbulla non piace a Pradè”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a ViolaFun della situazione del mercato della Fiorentina, le sue parole:

“La situazione Kumbulla per la Roma non è facile perchè è costato 30 milioni e quindi l’unica soluzione è un prestito, per meno di 20 milioni non lo prendi. Beto? A gennaio resta all’Udinese, non hanno problemi di bilancio, oggi non si sa quanto vale Beto, per prenderlo hanno speso 10 milioni, oggi non puoi metterlo in discussione, per loro è un crack. Piatek? Non mi risulta la Fiorentina lo voglia anche perchè lui adesso vuole giocare e non vuole fare il vice-Vlahovic. Può anche darsi che il mercato della Fiorentina sia già finito, dipende dagli esuberi come Kokorin e Amrabat, doveva fare Ikonè e lo ha fatto alla grande e prima di tutti. Benassi piaceva al Venezia, adesso piace all’Empoli, dipende da cosa vuole fare lui.

