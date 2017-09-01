Thereau saluta Udine: ''Tre anni stupendi , vi ho amato e resterò per sempre uno di voi''

Cyril Thereau saluta l'Udinese su Instagram. Ecco il suo messaggio: "Con grande emozione e sincerità, cari tifosi dell'Udinese, società, staff e friulani, vi garantisco di aver passato 3 anni stupendi...

Cyril Thereau saluta l'Udinese su Instagram. Ecco il suo messaggio: "Con grande emozione e sincerità, cari tifosi dell'Udinese, società, staff e friulani, vi garantisco di aver passato 3 anni stupendi con voi, anni in cui ho goduto ogni istante dando tutto me stesso nel bene e nel male. Quindi non faccio altro che dirvi grazie. Ho amato Udine e la sua gente. Ho anche trovato degli amici. Sarò sempre uno di voi".