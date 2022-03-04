Marangon scrive ad Astori: "Per uno scherzo del destino oggi sarò in quel maledetto hotel di Udine"

Alberto Marangon è stato il team manager della Fiorentina, oggi lo è della Sampdoria, che si trova proprio a Udine per incontrare domani l'Udinese

Questo quello che scrive l'ex team manager della Fiorentina ai tempi di Davide Astori, Alberto Marangon, sul suo profilo Instagram ricordando quel maledetto 4 Marzo

"Ciao Davide, Sono già passati quattro anni da quel tragico giorno. Sembrano tanti ma alla fine come lo possiamo considerare il tempo che scorre? Di sicuro in questo periodo ne sono successe di cose. Pandemia, guerre, non si sta mai tranquilli. Anche a Firenze tante cose sono cambiate, tranne una, il ricordo e il pensiero che ognuno di noi ha per te. Oggi per uno strano scherzo del destino sarò ad Udine e proprio nello stesso hotel di quella maledettissima mattina. Sarà dura non te lo nascondo, sinceramente ne avrei fatto volentieri a meno ma il calendario mi ha riservato questa amara sorpresa. Mi torneranno alla mente quelle ore terribili, i giorni strazianti che seguirono. Il ricordo però di te rimane quello di sempre, quello di un ragazzo meraviglioso che manca a tutti"

VENUTI PARLA IL GIORNO DOPO L'AUTOGOL

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