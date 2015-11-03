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Notizie Marangon Fiorentina

Marangon scrive ad Astori: "Per uno scherzo del destino oggi sarò in quel maledetto hotel di Udine"

04 marzo 2022 12:32

Marangon: "Burdisso è molto competente. La parentesi al Boca vale 4-5 anni di esperienza"

10 giugno 2021 13:55

I Della Valle possono prendere la Sampdoria, domani incontro con Garrone

03 settembre 2020 18:48

Ufficiale: Marangon non è più il team manager della Fiorentina

17 luglio 2020 22:28

Cassano al centro sportivo della Fiorentina. Ecco il motivo della visita al mondo viola

13 giugno 2020 10:24

Esclusiva, la Fiorentina ha deciso; sarà ritiro a Moena anche a ottobre. Weiss: "Avanti insieme ai viola"

16 aprile 2020 15:39

La chat di gruppo unisce lo spogliatoio viola: Pezzella vero capitano, Ribery è il faro. Badelj...

26 marzo 2020 12:30

Pioli porta tutto lo staff tecnico e la dirigenza a pranzo fuori: "I successi si costruiscono a tavola"

19 ottobre 2017 15:57

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