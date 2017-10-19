Pioli porta tutto lo staff tecnico e la dirigenza a pranzo fuori: "I successi si costruiscono a tavola"
Il team manager della Fiorentina Alberto Marangon ha postato su Facebook una foto che ritrae tutto lo staff tecnico di Stefano Pioli, insieme anche con Giancarlo Antognoni a pranzo insieme. Un gesto,...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 15:57
Il team manager della Fiorentina Alberto Marangon ha postato su Facebook una foto che ritrae tutto lo staff tecnico di Stefano Pioli, insieme anche con Giancarlo Antognoni a pranzo insieme. Un gesto, quello dell'allenatore viola, di portare a pranzo tutto lo staff gigliato che non è nuovo in questa stagione. Questa la foto postata: