Marangon: "Burdisso è molto competente. La parentesi al Boca vale 4-5 anni di esperienza"

Le parole di Alberto Marangon ai microfoni di Radio Bruno

Alberto Marangon, ex team manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il possibile ingresso di Nicolas Burdisso nella squadra di mercato viola. Ecco le sue parole:

"Ho conosciuto una persona molto competente, appassionata di questo mondo. Ha molti rapporti, contatti professionali. Al di là del passato da calciatore nel nostro campionato. Posso solo esprimere un parere più che positivo della persona che ho conosciuto in questi mesi di corso a Coverciano. L'esperienza al Boca è stata una palestra importantissima, in una top del calcio argentino e mondiale. Quella parentesi vale da sola 4/5 anni di esperienza fatta in una squadra di provincia".

IACHINI "Si sa vendere poco dal punto di vista comunicativo, ma è molto preparato, lo posso garantire. Nessun calciatore può parlarne male dal punto di vista umano e della crescita tecnica individuale".

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