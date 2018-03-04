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Diego Della Valle è arrivato a Udine, sarà vicino alla famiglia di Astori

All'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è arrivato il patron della Fiorentina Diego Della Valle a bordo di un pulmino. Il corpo del capitano della Fiorentina è ancora in Fri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 17:46
Diego Della Valle è arrivato a Udine, sarà vicino alla famiglia di Astori -
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All'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è arrivato il patron della Fiorentina Diego Della Valle a bordo di un pulmino. Il corpo del capitano della Fiorentina è ancora in Friuli e si attende che arrivi tutta la famiglia di Astori. Domani ci sarà l'autopsia per capire se ci sono ragioni specifiche riguarda questa morte.

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