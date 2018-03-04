Diego Della Valle è arrivato a Udine, sarà vicino alla famiglia di Astori

All'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è arrivato il patron della Fiorentina Diego Della Valle a bordo di un pulmino. Il corpo del capitano della Fiorentina è ancora in Fri...

All'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è arrivato il patron della Fiorentina Diego Della Valle a bordo di un pulmino. Il corpo del capitano della Fiorentina è ancora in Friuli e si attende che arrivi tutta la famiglia di Astori. Domani ci sarà l'autopsia per capire se ci sono ragioni specifiche riguarda questa morte.