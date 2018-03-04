ACF, Allarme dopo che Astori non si è presentato a colazione. Dormiva da solo
La Fiorentina tramite il suo ufficio stampa ha fatto emergere ciò che è successo nel ritiro viola a Udine. Astori dormiva da solo e l'allarme è scattato dopo che il capitano non si è presentato alla c...
La Fiorentina tramite il suo ufficio stampa ha fatto emergere ciò che è successo nel ritiro viola a Udine. Astori dormiva da solo e l'allarme è scattato dopo che il capitano non si è presentato alla colazione alle 9.30, in quel momento un massaggiatore è andato a chiamarlo in stanza e ha fatto la terribile scoperta. La squadra tornerà subito a Firenze con un volo privato, le condizioni fisiche erano perfettamente in ordine. L'ultimo giocatore viola ad averlo visto in vita è stato Sportiello per aver giocato alla play station con lui nella serata di ieri.