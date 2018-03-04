ACF, Allarme dopo che Astori non si è presentato a colazione. Dormiva da solo

La Fiorentina tramite il suo ufficio stampa ha fatto emergere ciò che è successo nel ritiro viola a Udine. Astori dormiva da solo e l'allarme è scattato dopo che il capitano non si è presentato alla c...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 13:09

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