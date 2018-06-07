Morte Astori, depositata e consegnata la perizia dei medici sui motivi del decesso

Udine - È stata depositata la perizia medico legale sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta la notte tra sabato e domenica del 4 marzo a Udine nell'albergo della squadra viol...

Udine - È stata depositata la perizia medico legale sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta la notte tra sabato e domenica del 4 marzo a Udine nell'albergo della squadra viola a poche ora dalla partita di campionato contro l'Udinese. Lo conferma il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolò. I medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene, che erano stati incaricati di svolgere l'autopsia sul corpo del calciatore, avevamo chiesto e ottenuto a inizio maggio una proroga di 30 giorni per svolgere gli ultimi accertamenti all'esito dei quali, nel termine concordato, hanno consegnato la relazione alla procura di Udine.

Il documento è ora al vaglio del pm titolare del fascicolo Barbara Loffredo. Nei primi giorni successivi alla tragedia, che aveva colpito tutto il mondo del calcio, si era parlato di improvviso problema elettrico al cuore. La perizia doveva stabilire se la morte poteva essere prevista.

Corriere dello Sport