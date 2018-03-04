Il procuratore di Udine:" Astori decesso per arresto cardiaco, strano per un calciatore professionista."
"L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali", anche se "è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premon...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 15:01
"L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali", anche se "è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori". Lo ha detto il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, in merito al decesso del capitano della Fiorentina Davide Astori. Ulteriori indagini verranno fatte nei prossimi giorni.
Fonte: TMW