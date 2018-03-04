Il procuratore di Udine:" Astori decesso per arresto cardiaco, strano per un calciatore professionista."

"L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali", anche se "è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premon...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 15:01

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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