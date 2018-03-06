Procuratore Capo: "Fascicolo per omicidio colposo atto dovuto. Ringrazio la Fiorentina per la massima collaborazione"

Oggi si terrà l’autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina per capire le cause della prematura scomparsa. Intanto il procuratore capo Antonio De Nicolo ha aperto un fascicolo per omicidio colpos...

Oggi si terrà l’autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina per capire le cause della prematura scomparsa. Intanto il procuratore capo Antonio De Nicolo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stando alle sue parole “un atto dovuto per appurare se ci sono responsabilità da parte di chi lo seguiva nell’attività agonistica”. La procura sta prendendo in esame le cartelle cliniche di Astori che, solo mercoledì scorso aveva svolto i controlli di routine con il resto della squadra, controlli che non avevano evidenziato nessuna anomalia. Il medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue e il portiere Marco Sportiellohanno già depositato le loro testimonianze davanti agli inquirenti. De Nicolo ha ringraziato la Fiorentina per la sua disponibilità e ha evidenziato come la camera d’albergo fosse in ordine e sul suo corpo non c’erano segni di sofferenza. Così riporta La Gazzetta dello Sport.