Fiorentina ad Udine un mese dopo la scomparsa di Astori: oltre il dolore, guidati da Davide

"Ventinove giorni dopo quel maledetto 4 marzo, quando il capitano Davide Astori fu trovato morto nella camera dell'albergo "Là di Moret", la Fiorentina è tornata a Udine per disputare il recupero dell...

"Ventinove giorni dopo quel maledetto 4 marzo, quando il capitano Davide Astori fu trovato morto nella camera dell'albergo "Là di Moret", la Fiorentina è tornata a Udine per disputare il recupero della 27^ giornata. Il club ha deciso di alloggiare in un hotel differente, a poco più di quattro chilometri da quello scelto lo scorso mese. La struttura dove alloggiano i giocatori viola ha un nome che non sembra casuale: Hotel Astoria. Per i compagni di squadra di Astori non sarà facile affrontare questa trasferta perché un lutto così tremendo e inaspettato lascia un senso di vuoto e di impotenza difficilmente superabile, soprattutto quando ci si trova a dover fare nuovamente i conti con il luogo della tragedia che ha spezzato la vita a un ragazzo di 31 anni. Ma dal quel giorno, proprio nel nome di Davide, la squadra ha ritrovato l'unità e una forza interiore che gli ha permesso di conquistare tre vittorie consecutive. Uno spirito che la Fiorentina cercherà di mantenere anche in questa due giorni in Friuli, nella quale torneranno in mente i consigli del loro capitano su come affrontare la sfida con l'Udinese. Una partita che forse non avrebbero mai più voluto giocare, ma che invece affronteranno con Davide nel cuore, guidati dal suo indimenticabile sorriso", scrive Sky Sport.