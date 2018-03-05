Astori, il procuratore capo oggi deciderà se predisporre l’autopsia
Secondo quella che riporta Il Corriere Fiorentino, in giornata il procuratore capo di Udine deciderà se predisporre o meno l'autopsia sul corpo di Davide Astori.Sembra scontata la decisione di ulterio...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 08:57
Secondo quella che riporta Il Corriere Fiorentino, in giornata il procuratore capo di Udine deciderà se predisporre o meno l'autopsia sul corpo di Davide Astori.
Sembra scontata la decisione di ulteriori accertamenti. Ieri i militari hanno ascoltato Luca Pengue, medico sportivo ACF, e Marco Sportiello, ultima persona ad aver visto Astori.