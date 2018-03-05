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Astori, il procuratore capo oggi deciderà se predisporre l’autopsia

Secondo quella che riporta Il Corriere Fiorentino, in giornata il procuratore capo di Udine deciderà se predisporre o meno l'autopsia sul corpo di Davide Astori.Sembra scontata la decisione di ulterio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 08:57
Astori, il procuratore capo oggi deciderà se predisporre l’autopsia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quella che riporta Il Corriere Fiorentino, in giornata il procuratore capo di Udine deciderà se predisporre o meno l'autopsia sul corpo di Davide Astori.

Sembra scontata la decisione di ulteriori accertamenti. Ieri i militari hanno ascoltato Luca Pengue, medico sportivo ACF, e Marco Sportiello, ultima persona ad aver visto Astori.

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