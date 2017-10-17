Giacomini: "Thereau? A Firenze fa cose che a Udine non faceva, è un personaggio strano"

Massimo Giacomini, ex giocatore ed allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto: "Era giusto cedere Thereau e domenica ne abbiamo avuto la conferma: a Firenze ha accettato...

Massimo Giacomini, ex giocatore ed allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto: "Era giusto cedere Thereau e domenica ne abbiamo avuto la conferma: a Firenze ha accettato di fare la punta, a Udine no. In bianconero non attaccava mai lo spazio senza palla, alla Fiorentina lo fa. A Udine veniva sempre a prendere la palla dai centrocampisti, domenica non l’ho mai visto nella zona di Badelj invece".

Prosegue sempre sulla cessione del francese: "Perché secondo voi? Evidentemente aveva voglia di cambiare aria. Il personaggio è strano, anche quando andò via dal Chievo non si lasciò benissimo. Ha pensato più a sé che alla squadra, ma non possiamo fargliene una colpa".