Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...
Come riporta anche Radio Bruno, Diego Falcinelli si sta allenando con il gruppo viola e, quindi, è riuscito in un recupero lampo dopo l'ultimo infortunio patito. A questo punto l'attaccante verrà conv...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 15:57
Come riporta anche Radio Bruno, Diego Falcinelli si sta allenando con il gruppo viola e, quindi, è riuscito in un recupero lampo dopo l'ultimo infortunio patito. A questo punto l'attaccante verrà convocato per la sfida all'Udinese, anche se Pioli dovrebbe schierarlo soltanto a gara in corso, dal momento che quella di oggi è la prima seduta di allenamento post trauma.