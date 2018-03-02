Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...

Come riporta anche Radio Bruno, Diego Falcinelli si sta allenando con il gruppo viola e, quindi, è riuscito in un recupero lampo dopo l'ultimo infortunio patito. A questo punto l'attaccante verrà conv...

A cura di Redazione Labaroviola 02 marzo 2018 15:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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