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Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...

Come riporta anche Radio Bruno, Diego Falcinelli si sta allenando con il gruppo viola e, quindi, è riuscito in un recupero lampo dopo l'ultimo infortunio patito. A questo punto l'attaccante verrà conv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 15:57
Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta anche Radio Bruno, Diego Falcinelli si sta allenando con il gruppo viola e, quindi, è riuscito in un recupero lampo dopo l'ultimo infortunio patito. A questo punto l'attaccante verrà convocato per la sfida all'Udinese, anche se Pioli dovrebbe schierarlo soltanto a gara in corso, dal momento che quella di oggi è la prima seduta di allenamento post trauma.

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