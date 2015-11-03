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Notizie Falcinelli Fiorentina

Falcinelli: "A Firenze ricordi bellissimi e delicati. Nicolussi ha un calcio impressionante, ottimo colpo"

29 agosto 2025 16:58

Vi ricordate di Diego Falcinelli, l'eroe della salvezza del Crotone? È flop anche nel Perugia

06 marzo 2020 13:43

Ufficiale Falcinelli passa dal Sassuolo al Bologna a titolo definitivo

04 luglio 2018 20:25

Sky Sport, scambio tra Sassuolo e Bologna: Falcinelli per Di Francesco

26 giugno 2018 18:26

Nazione, Falcinelli via prima del 2019. Thereau possibile pedina di scambio con la Spal

17 giugno 2018 10:02

Falcinelli pronto a fare le valigie, nel suo futuro c'è il Cagliari. La situazione...

14 giugno 2018 13:24

Rivoluzione attacco: Thereau vicino alla SPAL. Pedina di scambio? Falcinelli...

02 giugno 2018 11:38

Falcinelli, conferma del prestito o addio? Fiorentina convinta a metà, può tornare in Emilia...

29 maggio 2018 09:56

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

La Nazione, rimandati al mittente i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Per il classe '98 però...

24 maggio 2018 09:09

Tuttosport: il Torino è pronto a sostituire Niang con Falcinelli

12 maggio 2018 12:55

Calciomercato360: Occasione Torres. Ma l'operazione è davvero percorribile?

11 maggio 2018 09:03

Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli ultimo appello: i due prestiti o si mettono in luce o se ne andranno.

05 maggio 2018 09:25

Ag. Falcinelli: "Diego vuole rimanere a Firenze e giocare di piú, col Napoli partita spettacolare"

24 aprile 2018 14:12

Più capitani che tiri in porta ieri. E il cambio Bruno Gaspar per Chiesa è inspiegabile

22 aprile 2018 12:25

FINITO L'INCANTESIMO, ECCO LE FALLE DI CORVINO. GORI È PEGGIO DI FALCINELLI?

21 aprile 2018 19:56

Corriere Fiorentino, per tenere il gruppo attuale servono circa 30 milioni. Falcinelli e Gil Dias...

09 aprile 2018 09:22

Falcinelli: "Punto a restare qui a lungo, è una società top. Voglio dimostrare..."

28 marzo 2018 10:41

Falcinelli: "Astori ha vegliato su di noi, i tifosi ci hanno protetti. Ora non lasciateci soli..."

12 marzo 2018 12:59

Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...

02 marzo 2018 15:57

La Repubblica, per Falcinelli niente di grave. Ad Udine altra chance con Simeone?

28 febbraio 2018 09:27

Simeone ancora a secco: non segna da 6 gare. Buoni i movimenti con Falcinelli, ma sotto porta...

26 febbraio 2018 11:40

Falcinelli, infortunio più grave del previsto: le condizioni. Chiesa non preoccupa...

26 febbraio 2018 09:53

Infortunati, Chiesa ci sarà nello stage a Coverciano. Brutta distorsione per Falcinelli..

25 febbraio 2018 17:38

Nazione: Simeone-Falcinelli, l'idea giusta per battere il Chievo. Dabo al posto di Badelj in mezzo...

25 febbraio 2018 12:32

Falcinelli e Dabo si candidano per la maglia da titolare a Bergamo. Simeone e Benassi in panchina?

16 febbraio 2018 10:35

Falcinelli: "Voglio restare a lungo a Firenze. Mai stato riserva, sono pronto a giocare. ADV ci ha caricato..."

14 febbraio 2018 17:26

E adesso Pioli pensa a Dabo-Falcinelli. Entrambi possono giocare contro l’Atalanta...

14 febbraio 2018 09:55

Serena: "Falcinelli è inferiore a Babacar, servono più palloni per gli attaccanti"

13 febbraio 2018 16:13

Possibile esordio da titolare per Dabo e Falcinelli a Bergamo nel prossimo turno

12 febbraio 2018 10:36

Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."

02 febbraio 2018 17:36

Bonato: "Babacar non si è mai espresso al massimo. Falcinelli? Una bella opportunità"

02 febbraio 2018 12:06

Dabo o Falcinelli? No, il miglior acquisto di Corvino è il suo annuncio: "Possiamo acquistare senza vendere"

02 febbraio 2018 11:30

Falcinelli: "Non si può dire di no alla Fiorentina. Sono in un top club, è l’occasione della vita"

01 febbraio 2018 14:00

Babacar-Falcinelli: prestiti ma con formule molto diverse, i dettagli dell'operazione...

01 febbraio 2018 12:54

Luca Marchetti scrive: "Babacar-Falcinelli è la migliore operazione del mercato di gennaio"

01 febbraio 2018 12:36

Il Corriere Fiorentino titola: Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)

01 febbraio 2018 12:24

Bastianelli: "Falcinelli è nell'ambiente ideale, a Firenze tirerà fuori il meglio di sè"

01 febbraio 2018 12:18

Falcinelli e l'ok di Pioli: partner o stimolo per Simeone? Cholito seconda punta o competizione...

01 febbraio 2018 10:00

Stadio, un titolo che forse non piacerà a Simeone. Il quotidiano fa una richiesta a Falcinelli...

01 febbraio 2018 09:40

Falcinelli: "Onorato di arrivare in una grande piazza come Firenze, ripagherò la fiducia"

31 gennaio 2018 23:25

È UFFICIALE, DIEGO FALCINELLI È DELLA FIORENTINA. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

31 gennaio 2018 20:48

Ripa: "Falcinelli è un buon colpo. Babacar? Non è mai riuscito a fare il salto di qualità"

31 gennaio 2018 19:18

Gautieri: "Falcinelli è un professionista serio e può anche giocare assieme a Simeone"

31 gennaio 2018 19:07

Falcinelli è viola: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, le cifre dell'affare...

31 gennaio 2018 19:02

Visite mediche e un "Forza Viola", la prima giornata a Firenze di Diego Falcinelli

31 gennaio 2018 17:56

Ciccio Graziani: "Scambio Babacar-Falcinelli, ci guadagna la Fiorentina e vi spiego il perché"

31 gennaio 2018 15:42

CAPOLAVORO BABA, MA IL PROBLEMA È IL SOSTITUTO. SALDO ATTIVO DI 50 MILIONI SUL MERCATO VIOLA

31 gennaio 2018 14:18

Babacar è del Sassuolo, alla Fiorentina 10 milioni. Visite mediche in corso per lui e Falcinelli

31 gennaio 2018 11:01

BABACAR AL SASSUOLO, FALCINELLI ALLA FIORENTINA. TRATTATIVA CALDISSIMA, NELLE CASSE VIOLA...

31 gennaio 2018 01:15

Ceccarini su Twitter: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo"

30 gennaio 2018 17:39

Torino, vice-Belotti cercasi. Fra i preferiti anche il viola Babacar, ormai ai margini della rosa...

07 ottobre 2017 12:07

La Nazione, Corvino per l'attacco mette gli occhi su Diego Falcinelli del Crotone. Costo 8 milioni

26 maggio 2017 08:53

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