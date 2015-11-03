Notizie Falcinelli Fiorentina

Falcinelli: "A Firenze ricordi bellissimi e delicati. Nicolussi ha un calcio impressionante, ottimo colpo"
29 agosto 2025 16:58
Vi ricordate di Diego Falcinelli, l'eroe della salvezza del Crotone? È flop anche nel Perugia
06 marzo 2020 13:43
Ufficiale Falcinelli passa dal Sassuolo al Bologna a titolo definitivo
04 luglio 2018 20:25
Sky Sport, scambio tra Sassuolo e Bologna: Falcinelli per Di Francesco
26 giugno 2018 18:26
Nazione, Falcinelli via prima del 2019. Thereau possibile pedina di scambio con la Spal
17 giugno 2018 10:02
Falcinelli pronto a fare le valigie, nel suo futuro c'è il Cagliari. La situazione...
14 giugno 2018 13:24
Rivoluzione attacco: Thereau vicino alla SPAL. Pedina di scambio? Falcinelli...
02 giugno 2018 11:38
Falcinelli, conferma del prestito o addio? Fiorentina convinta a metà, può tornare in Emilia...
29 maggio 2018 09:56
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
La Nazione, rimandati al mittente i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Per il classe '98 però...
24 maggio 2018 09:09
Tuttosport: il Torino è pronto a sostituire Niang con Falcinelli
12 maggio 2018 12:55
Calciomercato360: Occasione Torres. Ma l'operazione è davvero percorribile?
11 maggio 2018 09:03
Corriere Dello Sport, Gil Dias e Falcinelli ultimo appello: i due prestiti o si mettono in luce o se ne andranno.
05 maggio 2018 09:25
Ag. Falcinelli: "Diego vuole rimanere a Firenze e giocare di piú, col Napoli partita spettacolare"
24 aprile 2018 14:12
Più capitani che tiri in porta ieri. E il cambio Bruno Gaspar per Chiesa è inspiegabile
22 aprile 2018 12:25
FINITO L'INCANTESIMO, ECCO LE FALLE DI CORVINO. GORI È PEGGIO DI FALCINELLI?
21 aprile 2018 19:56
Corriere Fiorentino, per tenere il gruppo attuale servono circa 30 milioni. Falcinelli e Gil Dias...
09 aprile 2018 09:22
Falcinelli: "Punto a restare qui a lungo, è una società top. Voglio dimostrare..."
28 marzo 2018 10:41
Falcinelli: "Astori ha vegliato su di noi, i tifosi ci hanno protetti. Ora non lasciateci soli..."
12 marzo 2018 12:59
Falcinelli, recupero lampo: convocato per Udine, ma Pioli lo porterà in panchina. Il motivo...
02 marzo 2018 15:57
La Repubblica, per Falcinelli niente di grave. Ad Udine altra chance con Simeone?
28 febbraio 2018 09:27
Simeone ancora a secco: non segna da 6 gare. Buoni i movimenti con Falcinelli, ma sotto porta...
26 febbraio 2018 11:40
Falcinelli, infortunio più grave del previsto: le condizioni. Chiesa non preoccupa...
26 febbraio 2018 09:53
Infortunati, Chiesa ci sarà nello stage a Coverciano. Brutta distorsione per Falcinelli..
25 febbraio 2018 17:38
Nazione: Simeone-Falcinelli, l'idea giusta per battere il Chievo. Dabo al posto di Badelj in mezzo...
25 febbraio 2018 12:32
Falcinelli e Dabo si candidano per la maglia da titolare a Bergamo. Simeone e Benassi in panchina?
16 febbraio 2018 10:35
Falcinelli: "Voglio restare a lungo a Firenze. Mai stato riserva, sono pronto a giocare. ADV ci ha caricato..."
14 febbraio 2018 17:26
E adesso Pioli pensa a Dabo-Falcinelli. Entrambi possono giocare contro l’Atalanta...
14 febbraio 2018 09:55
Serena: "Falcinelli è inferiore a Babacar, servono più palloni per gli attaccanti"
13 febbraio 2018 16:13
Possibile esordio da titolare per Dabo e Falcinelli a Bergamo nel prossimo turno
12 febbraio 2018 10:36
Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."
02 febbraio 2018 17:36
Bonato: "Babacar non si è mai espresso al massimo. Falcinelli? Una bella opportunità"
02 febbraio 2018 12:06
Dabo o Falcinelli? No, il miglior acquisto di Corvino è il suo annuncio: "Possiamo acquistare senza vendere"
02 febbraio 2018 11:30
Falcinelli: "Non si può dire di no alla Fiorentina. Sono in un top club, è l’occasione della vita"
01 febbraio 2018 14:00
Babacar-Falcinelli: prestiti ma con formule molto diverse, i dettagli dell'operazione...
01 febbraio 2018 12:54
Luca Marchetti scrive: "Babacar-Falcinelli è la migliore operazione del mercato di gennaio"
01 febbraio 2018 12:36
Il Corriere Fiorentino titola: Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)
01 febbraio 2018 12:24
Bastianelli: "Falcinelli è nell'ambiente ideale, a Firenze tirerà fuori il meglio di sè"
01 febbraio 2018 12:18
Falcinelli e l'ok di Pioli: partner o stimolo per Simeone? Cholito seconda punta o competizione...
01 febbraio 2018 10:00
Stadio, un titolo che forse non piacerà a Simeone. Il quotidiano fa una richiesta a Falcinelli...
01 febbraio 2018 09:40
Falcinelli: "Onorato di arrivare in una grande piazza come Firenze, ripagherò la fiducia"
31 gennaio 2018 23:25
È UFFICIALE, DIEGO FALCINELLI È DELLA FIORENTINA. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO
31 gennaio 2018 20:48
Ripa: "Falcinelli è un buon colpo. Babacar? Non è mai riuscito a fare il salto di qualità"
31 gennaio 2018 19:18
Gautieri: "Falcinelli è un professionista serio e può anche giocare assieme a Simeone"
31 gennaio 2018 19:07
Falcinelli è viola: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, le cifre dell'affare...
31 gennaio 2018 19:02
Visite mediche e un "Forza Viola", la prima giornata a Firenze di Diego Falcinelli
31 gennaio 2018 17:56
Ciccio Graziani: "Scambio Babacar-Falcinelli, ci guadagna la Fiorentina e vi spiego il perché"
31 gennaio 2018 15:42
CAPOLAVORO BABA, MA IL PROBLEMA È IL SOSTITUTO. SALDO ATTIVO DI 50 MILIONI SUL MERCATO VIOLA
31 gennaio 2018 14:18
Babacar è del Sassuolo, alla Fiorentina 10 milioni. Visite mediche in corso per lui e Falcinelli
31 gennaio 2018 11:01
BABACAR AL SASSUOLO, FALCINELLI ALLA FIORENTINA. TRATTATIVA CALDISSIMA, NELLE CASSE VIOLA...
31 gennaio 2018 01:15
Ceccarini su Twitter: "Possibile lo scambio Babacar-Falcinelli tra Fiorentina e Sassuolo"
30 gennaio 2018 17:39
Torino, vice-Belotti cercasi. Fra i preferiti anche il viola Babacar, ormai ai margini della rosa...
07 ottobre 2017 12:07
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