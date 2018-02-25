Infortunati, Chiesa ci sarà nello stage a Coverciano. Brutta distorsione per Falcinelli..

Nel corso della partita contro il Chievo, Federico Chiesa ha subito una brutta botta all'80' da Riccardo Meggiorini.

Nel corso della partita contro il Chievo, Federico Chiesa ha subito una brutta botta all'80' da Riccardo Meggiorini. Il giocatore viola è stato costretto alla sostituzione ma l'infortunio non sembra nulla di grave. Infatti sarà regolarmente convocato nello stage di Coverciano indetto da Di Biagio. Falcinelli invece, è stato sostituito per una brutta distorsione alla caviglia. Seguiranno aggiornamenti