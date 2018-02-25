Infortunati, Chiesa ci sarà nello stage a Coverciano. Brutta distorsione per Falcinelli..
Nel corso della partita contro il Chievo, Federico Chiesa ha subito una brutta botta all'80' da Riccardo Meggiorini.
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2018 17:38
Nel corso della partita contro il Chievo, Federico Chiesa ha subito una brutta botta all'80' da Riccardo Meggiorini. Il giocatore viola è stato costretto alla sostituzione ma l'infortunio non sembra nulla di grave. Infatti sarà regolarmente convocato nello stage di Coverciano indetto da Di Biagio. Falcinelli invece, è stato sostituito per una brutta distorsione alla caviglia. Seguiranno aggiornamenti