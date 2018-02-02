Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."

Renato Buso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Falcinelli può sostituire Babacar per essere un’alternativa a Simeone, non viene a Firenze per fare il titolare. Falcinelli ha delle qualità e p...

A cura di Redazione Labaroviola 02 febbraio 2018 17:36

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