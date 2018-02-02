Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."
Renato Buso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Falcinelli può sostituire Babacar per essere un’alternativa a Simeone, non viene a Firenze per fare il titolare. Falcinelli ha delle qualità e p...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 17:36
Renato Buso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Falcinelli può sostituire Babacar per essere un’alternativa a Simeone, non viene a Firenze per fare il titolare. Falcinelli ha delle qualità e potrà rendersi utile quando verrà chiamato in causa".
Prosegue su Babacar: "Sicuramente Babacar potrà incidere di più perchè il Sassuolo lo prende per fare il titolare".