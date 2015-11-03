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Notizie Buso Fiorentina

Buso: "A Cremona non scenderà in campo solo la Fiorentina, ma tutta Firenze. È importante vincere"

14 marzo 2026 14:42

Buso su Kean: "Deve giocare da solo, con un compagno in attacco sparisce dal campo"

07 ottobre 2025 14:26

Buso: “Fiorentina senza identità, ha giocato come l’anno scorso nel secondo tempo. Kean sia l’unica punta”

23 settembre 2025 16:08

Buso: "Da Beltran ci si aspettavano più gol. Alla Fiorentina di Palladino mancano concetti di gioco"

24 aprile 2025 16:13

Buso sicuro: "Ad oggi Kean è alla pari di Vlahovic. Kouamé non è un centravanti"

19 novembre 2024 13:54

Buso: "Dietro Gosens è ora di scegliere, se Biraghi va via nessuna ripercussione negativa nello spogliatoio"

16 novembre 2024 23:00

Buso: "Obiettivo della Fiorentina? Riduttivo dire «voglio migliorare la classifica dell'anno precedente»"

04 marzo 2024 13:46

Buso su Jovic: "Qualità importanti, ma ha la pancia piena. Prima ci pensavano i tifosi a svegliarti"

19 aprile 2023 13:50

Buso tuona: "Ikoné non ha personalità, per la Fiorentina traguardo è 52 punti. Italiano? Deve trovare assetto""

28 febbraio 2023 14:48

Buso: "Jovic e Cabral insieme come Lautaro e Lukaku: si può. Fiducia e continuità agli attaccanti"

06 ottobre 2022 13:55

Buso: "Questa è la realtà: Fiorentina squadra con limiti. Si è sciolta nel momento più importante "

02 maggio 2022 22:28

Buso: ''Amrabat? Ieri ha giocato da adattato, il suo futuro non è davanti alla difesa. Ma che spirito''

15 febbraio 2022 17:03

Buso ammette: "La cessione di Vlahovic ha destabilizzato la Fiorentina ma sabato non fa testo"

07 febbraio 2022 17:06

Buso: ''vlahovic-Juventus? Accordo esisteva da tempo, gli unici a rimetterci sono stati i tifosi''

27 gennaio 2022 17:21

Buso: "Vlahovic straordinario, mai messo in discussione. Quarta-Milenkovic coppia completa"

03 novembre 2021 21:30

Buso: "Vlahovic alla fine rinnoverà. La società ha finalmente dato una svolta, ma calma con i facili entusiasmi"

09 settembre 2021 22:03

Buso: "Vlahovic ha bisogno di una spalla. Mi dispiace per Antognoni, rappresenta la Fiorentina"

27 luglio 2021 13:52

Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera

17 maggio 2020 10:54

Trent'anni fa la finale di Coppa Uefa. Il sogno della Fiorentina spezzato dall'arbitro Aladren. Il racconto

02 maggio 2020 13:56

Buso: "La lettera di Commisso mi ha commosso. Ai ragazzi trasmetto passione, entusiasmo e rispetto"

04 aprile 2020 13:27

Ufficiale: Buso torna ad allenare l'Under 18 della Fiorentina. Sostituisce Alberto Aquilani

01 gennaio 2020 13:22

Buso: “Gli arbitri hanno paura a fischiare in certi modi. Ai miei tempi il calcio era della gente. Firenze...”

27 novembre 2018 13:51

Renato Buso su Pjaca: "Oggi l'assente vero è lui, servono le sue giocate"

23 ottobre 2018 17:59

Buso: "Falcinelli ha qualità, ma non viene a Firenze per fare il titolare. Babacar invece..."

02 febbraio 2018 17:36

Buso: ''Viola, Pioli è il meno colpevole. Il cambio modulo? Lo hanno fatto anche Sarri e Di Francesco...''

10 ottobre 2017 16:06

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