Buso sicuro: “Ad oggi Kean è alla pari di Vlahovic. Kouamé non è un centravanti”

L’ex giocatore della Fiorentina e allenatore della Primavera viola Renato Buso è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando del reparto offensivo dei gigliati. Queste le sue parole:

Su Kean e Vlahovic: “Kean è un giocatore di forza fisica, fa più reparto rispetto a Vlahovic perché riesce a tenere su la squadra e a trovare spazi giusti anche con i lanci lunghi. Vlahovic ha un piede migliore, è un giocatore strutturato anche se ha meno forza di Kean, però ha più qualità. Adesso non saprei chi scegliere tra i due (ride alla domanda, ndr), io Kean lo reputavo anche sotto Retegui, ma adesso mi sembra che si stia completando, può diventare un grande centravanti. Attualmente, reputo Kean alla pari di Vlahovic.”

Su Kouamé e un vice Kean: “Kouame non è assolutamente un centravanti, l’ho detto svariate volte. Il miglior campionato l’ha fatto col Genoa dietro la punta, spalle alla porta fa fatica, non ha i movimenti straordinari che ha Kean, va in verticale senza contromovimenti e le capacità da punta vera come Moise. A gennaio è difficile andare a trovare un centravanti valido, credo che Djuric sia un nome possibile per le varie dinamiche, ma non so se il Monza se ne priverà. Oppure, andrei su Dzeko, che a fine carriera potrebbe accontentarsi anche di un ruolo diverso, il problema è che ha un ingaggio molto alto.”

