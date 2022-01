Buso: ”vlahovic-Juventus? Accordo esisteva da tempo, gli unici a rimetterci sono stati i tifosi”

Anche Renato Buso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto in merito alla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva: ”L’accordo tra Vlahovic e la Juventus era stato raggiunto in precedenza, basta vedere che lui rifiutava tutti gli altri club. Così la Fiorentina è stata costretta a seguire la trattativa con i bianconeri. Possiamo definirlo un “teatrino”. La società, presa dall’orgoglio, ha deciso di vendere subito e non pensarci più. Con questo affare ci hanno guadagnato tutti: Vlahovic ha incassato quello che voleva, così come la Fiorentina. Gli unici che ci hanno rimesso sono stati i tifosi viola. La Fiorentina perde tanto, vedremo se i sostituti saranno all’altezza. Ancora sono dei punti interrogativi. La dirigenza è stata brava a prendere Piatek per coprirsi in caso di addio di Vlahovic. Vedremo se le scelte porteranno dei risultati.”

