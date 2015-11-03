Notizie Radio Sportiva Fiorentina

Razzini: "Il Parma vuole tenere tutti i big in rosa, la trattativa per Bernabè alla Fiorentina è complicata"
26 giugno 2025 23:02
Speciale punge: "Ennesima stagione fallita per la Fiorentina. Errore grave fare turnover a Roma"
13 maggio 2025 17:18
Berti: "Non mi aspettavo un De Gea così alla Fiorentina. Lui e Carnesecchi i migliori in Serie A"
28 marzo 2025 17:21
Ag. Colpani: "Ha giocato le ultime gare con l'antidolorifico. Mostrerà le sue qualità nel finale di stagione"
06 marzo 2025 16:49
Russo: "Questa è la miglior Fiorentina degli ultimi 10 anni. Gruppo speciale, i ragazzi danno tutto"
09 dicembre 2024 16:49
Agente Italiano: Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, non voglio dare altri giudizi"
11 luglio 2023 23:50
Carnasciali: "In finale metterei Jovic, anche se forse 10 giorni fa non avrei dato questa risposta"
01 giugno 2023 19:33
Sottil: "Sappiamo tutti chi è Vlahovic, non parlo delle sue scelte. A Firenze sempre comportato bene"
23 settembre 2022 15:44
Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"
12 giugno 2022 19:38
Teotino consiglia Belotti: "Lascia Torino e vai alla Fiorentina. Restare in granata è un danno per tutti"
04 giugno 2022 23:11
Fontana senza dubbi: "La Fiorentina ed Italiano troveranno sicuramente il sostituto di Torreira"
27 maggio 2022 17:49
"La Fiorentina ha bisogno di un portiere di alto livello. Servono parate che portano punti"
03 maggio 2022 22:02
D'Agostino scettico su Italiano: "Niente fretta, andare a Napoli sarebbe un passo troppo lungo"
26 aprile 2022 23:14
Volpecina dà per sconfitta la Fiorentina: "Senza Vlahovic sarà tutt'altra storia contro il Napoli"
07 aprile 2022 21:25
Dalla Spagna: "Isco ha bisogno di rilanciarsi. La Fiorentina è la squadra perfetta per lui"
28 marzo 2022 21:25
Teotino: "Ikonè non è un fenomeno, preso solo per sottrarlo alla concorrenza. Acquisto superfluo"
15 febbraio 2022 22:14
Bucchioni su Vlahovic: "Mai sbagliato una dichiarazione, è un robot. A Firenze sarà di ghiaccio"
12 febbraio 2022 16:17
Corvino commenta: "Con altri parametri non avrei mai venduto Vlahovic a queste condizioni"
09 febbraio 2022 16:16
Jovetic cuore Viola: "Ho detto no alla Juventus. Avevo dato la mia parola alla Fiorentina"
04 febbraio 2022 21:56
Brambati, parole di stima per Pradè: ''Dirigente bravissimo, trattativa con i controfiocchi''
27 gennaio 2022 17:43
Buso: ''vlahovic-Juventus? Accordo esisteva da tempo, gli unici a rimetterci sono stati i tifosi''
27 gennaio 2022 17:21
"Ho sbagliato con Pradè, troppo critico dopo Kokorin. È un bravissimo dirigente, Ikonè insegna"
30 dicembre 2021 22:03
Teotino: "Fiorentina, bene lo spirito d'iniziativa. Però perchè ti schieri con Lotito in Lega?"
27 dicembre 2021 21:45
La Fiorentina guarda in casa Empoli: Parisi per la corsia mancina. Occhi anche sul centrale Viti
09 novembre 2021 15:11
Freitas: "Saponara è speciale. Va coccolato, se stimolato ha colpi che hanno in pochi"
25 ottobre 2021 17:38
Roggi: "Vlahovic deve decidere: firma o fuori dal progetto. Non credo che voglia partire"
30 settembre 2021 19:40
Sella: "Italiano valore aggiunto della Fiorentina. Gattuso? Persona seria, non so cosa sia successo"
24 luglio 2021 22:00
Biasin: "Gonzalez investimento importante, ma servono idee. La Fiorentina può lottare per l'Europa "
09 luglio 2021 13:29
Colomba curioso di Gattuso: "Sia lui che Commisso sono sanguigni, può uscire qualcosa di bello"
30 maggio 2021 16:59
Graziani: "La Fiorentina non è da rifondare. Sarà fondamentale non sbagliare i nuovi acquisti"
23 maggio 2021 22:12
Saponara: "Vorrei restare allo Spezia, mi hanno dato fiducia. Il club parlerà con la Fiorentina"
20 maggio 2021 16:03
Poggi, dt Venezia: "Maleh fa la differenza, è un professionista. Farà bene in Serie A l'anno prossimo"
14 maggio 2021 16:16
Paci: "Difficoltà Fiorentina? La colpa è di tutti, soprattutto di Commisso. Ho sempre creduto in Vlahovic"
08 maggio 2021 13:41
Biasin: "Vlahovic è un giocatore da top club. L'età non è importante, fa al caso di qualsiasi squadra"
01 maggio 2021 22:23
Perinetti: "Sarri avrebbe piacere ad allenare la Fiorentina. Tutto dipenderà dagli obiettivi di Commisso"
01 aprile 2021 22:24
Tosto: "La Fiorentina andrà a Genova per il pareggio, sarebbe un ottimo risultato in ottica salvezza"
01 aprile 2021 21:41
Di Chiara: "La stanchezza di Prandelli è segno che..."
15 marzo 2021 17:23
Longhi: "Sarri? Chi lo prende avrà un tecnico con la A maiuscola"
24 febbraio 2021 18:19
Carnasciali: "Fortunatamente chi sta dietro va piano. Il problema non è Prandelli, ma la rosa"
15 febbraio 2021 20:34
Masini: "Non sono d'accordo con la società. I soldi sono stati spesi ma..."
15 febbraio 2021 17:14
Ag. Mandragora: "C'è stato l'interesse della viola. Abbiamo scelto il Torino"
01 febbraio 2021 17:29
Pallavicino: "Spero che Prandelli possa diventare un dirigente della viola"
23 gennaio 2021 17:25
Longhi: "L'unico spiraglio di luce penso che sia Ribery"
17 dicembre 2020 20:49
Carnasciali: " Vlahovic gioca con timore. Spero che il pareggio con il Sassuolo sia un punto di partenza"
17 dicembre 2020 20:44
"Difficile che Pradè rimanga alla Fiorentina. Carli, Mirabelli o Petrachi i possibili successori"
01 dicembre 2020 18:02
Graziani: "Iachini confermato da Commisso con Cutrone e Vlahovic confermati i grandi errori"
30 novembre 2020 15:27
Ivan a Radio Sportiva: "Prandelli ritorno gradito. Se farà bene sarà giusto riconfermarlo"
15 novembre 2020 18:35
Pazienza: "Avrei preferito la permanenza di Iachini. Non so perchè è stato mandato via"
14 novembre 2020 21:44
Sabatini: "Prandelli si è un po' perso rispetto a 10 anni fa"
09 novembre 2020 13:23
Teotino: "Iachini non va bene se devi costruire una squadra"
03 novembre 2020 16:29
Dir. Radio Sportiva su Chiesa: "A Firenze considerato traditore. Juventini non sanno quanto vale"
31 ottobre 2020 18:21
Cecchi, il 90% della tifoseria viola vorrebbe mandare via Iachini
29 ottobre 2020 15:50
Sabatini: "Iachini? Non sono un suo fan ma se lo sostituisci con Sarri..."
26 ottobre 2020 14:06
Amerini: "Manca un regista. Con Callejon si deve cambiare modulo. Quarta é un rincalzo"
12 ottobre 2020 17:31
Pucci, il mercato si poteva chiudere con l'acquisto di un centravanti
07 ottobre 2020 20:48
Graziani: "La Fiorentina è cresciuta tecnicamente e fisicamente con il Toro"
21 settembre 2020 18:12
Corsi: "Ricci non lo dice ma vorrebbe andare via. Può diventare..."
10 settembre 2020 17:17
Sabatini: "Da Chiffi errore grave, il Var doveva intervenire"
27 luglio 2020 18:38
Graziani: "La Fiorentina programma il futuro con un nuovo allenatore. Stasera vedo un pari"
19 luglio 2020 17:59
Zauri a Radio Sportiva: "Gli infortuni e il calo di Chiesa spiegano cosa non ha funzionato nella Fiorentina"
13 luglio 2020 17:47
Biasin boccia Chiesa: "Sta giocando sempre da 4 in pagella. Le colpe sono solamente le sue.."
02 luglio 2020 13:12
Sabatini sul rigore: "Caicedo trascina la gamba per 3 metri. Fabbri avrebbe dovuto ammonire Caicedo"
29 giugno 2020 13:27
Sabatini: "Gasperini? É sembrata una storia onesta, ha detto di essersi sentito male il giorno della gara con il Valencia"
02 giugno 2020 18:15
Voci su Gila al posto di Bigìca alla Primavera. Lui ringrazia: "Potrei tornare ma oggi penso alla Pro Vercelli"
26 maggio 2020 22:51
Cecchi: "Scommetto sarà Juric l'allenatore della Fiorentina. Iachini è stimato da Commisso, ma sogna altro.."
12 maggio 2020 13:45
Udinese, Gotti: "Il calcio sembra un zoo variopinto. Ognuno pensa ai suoi interessi di bottega"
29 aprile 2020 22:17
Perinetti è convinto: "Il desiderio di Chiesa è di restare a giocare nella Fiorentina. La stagione.."
31 marzo 2020 16:45
Lippi: "I campionati devono finire tutti. Sono infastidito dalla Comunità Europea perchè non ci aiuta..."
31 marzo 2020 12:15
Corsi: "La situazione diventerebbe difficile da gestire se non si dovesse chiudere il campionato"
26 marzo 2020 00:05
Bressan: "Commisso vuole farsi rispettare, ha capito come funzionano le cose in Italia"
28 febbraio 2020 19:01
Sabatini: "Contatto Romagnoli-Cutrone? Il difensore del Milan sfiora il pallone e arriva in anticipo, per me non era rigore"
24 febbraio 2020 20:10
La Scala: "Rete annullata a Ibrahimovic? Regolamento cervellotico e idiota. Quando il Milan deve gestire la gara non ci riesce"
23 febbraio 2020 22:02
Cecchi: "Il gol di Ibrahimovic nel calcio non si annulla mai. Cosa doveva fare segarsi il braccio?"
23 febbraio 2020 21:22
Graziani: "Io farei spiegare agli arbitri le loro decisioni prese in campo. Il Var sarà il futuro"
05 febbraio 2020 23:15
Graziani: "L'arbitro Pasqua ha sbagliato due volte sul secondo rigore ma sono contento che è andato al monitor"
03 febbraio 2020 18:27
Bucciantini: "Cutrone è più maturo, magari fa più comodo ora ma Vlahovic è un talento assoluto"
22 gennaio 2020 19:33
Pin: "Chiesa è un calciatore che deve essere sempre all'altezza anche delle situazioni che si possono venire a creare"
20 gennaio 2020 19:21
Graziani: "Infortunio di Zaniolo? Per sostituirlo in nazionale vorrei Castrovilli in quel ruolo"
13 gennaio 2020 18:25
Biscardi: "Sono covinto che Iachini farà meglio di mister Montella con una squadra in difficoltà"
03 gennaio 2020 21:47
Cecchi: "Montella è andato in crisi perchè la squadra è stata costruita male dal direttore Pradè
31 dicembre 2019 13:47
Valcareggi: "Il Brescia non cede Tonali fino a giugno. Sogno Ibrahimovic ma non verrà mai"
26 dicembre 2019 17:26
Bressan: "Montella deve lanciare dei messaggi ed essere carismatico. Sembra che manchi la voglia di vincere"
14 dicembre 2019 00:34
Desolati: "Il problema della Fiorentina è la preparazione. La squadra non corre. Commisso ha bisogno di pazienza"
01 dicembre 2019 11:28
Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"
21 novembre 2019 09:39
Caso: "Castrovilli si affermerà nel calcio italiano perché è un giocatore completo. La viola ha fatto un colpo straordinario"
17 novembre 2019 00:06
Nicassio: "Castrovilli accarezza il tappeto verde, è sempre stato attento, umile, bravo e preciso"
16 novembre 2019 23:49
Giaccherini: "Ogni allenatore ha le sue idee. Florenzi deve restare tranquillo e continuare a lavorare"
14 novembre 2019 22:43
Pecci: "Nessuno degli attaccanti della Fiorentina va in doppia cifra ma ha una buona classifica"
12 novembre 2019 21:00
Graziani: "Boateng non è un centravanti e in quel ruolo sta andando incontro a brutte figure"
12 novembre 2019 20:20
Sabatini: "Chiesa? La tecnica di base è buona. Ma deve rimuovere il difetto di correre a testa bassa"
14 ottobre 2019 13:06
Graziani: "Pioli? Per carità è un buon allenatore, non è all’altezza di risollevare il Milan"
13 ottobre 2019 14:45
Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"
10 ottobre 2019 21:04
Sabatini: "Commisso è un presidente 3.0 ma bisogna essere moderati anche quando ci sarà da parlare di un passo falso dei viola"
10 ottobre 2019 13:26
Longhi: "Ribery ci ha abbagliati contro il Milan. È il miglior giocatore di settembre"
05 ottobre 2019 15:27
Torricelli: "Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza"
11 settembre 2019 21:48
Marino: "Non mi sorprende molto Ribery alla Fiorentina. Mai fatto un discorso per De Paul"
22 agosto 2019 19:08
Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"
17 agosto 2019 19:12
Sabatini: "L'offerta della Juventus per Chiesa era vera e lui aveva l’accordo ma Commisso..."
05 agosto 2019 11:36
Altafini: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina un altro anno. Bernardeschi..."
26 luglio 2019 16:02
Baroni: "Federico Chiesa è una patata bollente, ha attirato l'attenzione di gradissimi club"
17 luglio 2019 00:03
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