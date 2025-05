Speciale punge: “Ennesima stagione fallita per la Fiorentina. Errore grave fare turnover a Roma”

Il giornalista Luca Speciale è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina in questo finale di stagione. Queste le sue parole:

“Fiorentina stanca e un po’ smarrita senza Kean. A mio avviso, è l’ennesima stagione fallita. La squadra sembra demotivata, ha smesso di credere in sé stessa. Ma il problema è più profondo: è una squadra nata da grandi equivoci, presenti fin dall’inizio dell’anno. Ci sono stati molti cambiamenti, ma non si è mai davvero risolto il nodo del vice Kean. E quando giochi col fuoco, prima o poi ti scotti. Il conto è arrivato proprio nella settimana in cui bisognava dare un senso all’intera stagione.

L’errore più grave è stato commesso a Roma, quando si è scelto di fare turnover: lì la Fiorentina si è giocata l’accesso all’Europa. Ed è lì che ha perso sia l’Europa che giocatori importanti come Kean, che a mio parere non resterà. Quanto al rinnovo di Palladino, ci sono stati diversi cortocircuiti. Il tecnico ha sicuramente delle responsabilità, ma non tutte ricadono su di lui”.